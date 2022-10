Unfall : «Ich fiel drei Stöcke aus dem Fenster» – Orlando Bloom wäre fast gestorben

Anlässlich des Welttages für psychische Gesundheit Anfang der Woche teilte Orlando Bloom auf Instagram ein Video, in dem er intime Einblicke in seine dunkelste Zeit gibt. So verrät der Hollywood-Star, dass er als Teenager einen schweren Unfall hatte, der ihn nicht nur physisch, sondern auch psychisch belastete.

«Eine ziemlich dunkle Zeit»

Der Unfall hat den Verlobten von Katy Perry (37) dazu bewogen, seinen Lebensstil zu überdenken und zu reflektieren, wie es dazu kommen konnte. In dieser Zeit, so sagt Bloom, habe er öfter über das Ziel hinausgeschossen und viele Dummheiten begangen. Bei dem Sturz wurde zwar seine Wirbelsäule stark beschädigt, doch auch mental setzte es Bloom stark zu.

«Die Monate nach dem Sturz waren eine ziemlich dunkle Zeit», erzählt der Darsteller. «Als jemand, der in seinem Leben immer sehr aktiv war, fühlte ich mich plötzlich sehr eingeengt und hatte starke Schmerzen.» Es habe seine Zeit gebraucht, bis der 45-Jährige das Trauma verarbeiten konnte. Alles in allem war die Verletzung aber Gold wert, um zu erkennen, dass er seine Lebensweise drastisch ändern müsste.

«Psychische Gesundheit ist eine besondere Herausforderung, weil sie unsichtbar ist», ergänzt Bloom. «Es gibt immer eine Möglichkeit, den Schmerz, sei er nun körperlich oder geistig, in ein grosses Glück zu verwandeln.» Am Ende richtet er noch einen rührenden Appell an seine Zuschauenden und verdeutlicht, wie wichtig es sei, seine Mitmenschen zu fragen, wie es ihnen gehe und was sie gerade durchlebten.