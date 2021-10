Unfall wegen gespannter Schnur : «Ich fiel kopfvoran über den Lenker auf die Strasse»

Laut der Bauernfamilie war der bei Aeschi SO verunfallte E-Biker unaufmerksam. Der Velofahrer weist diese Darstellung zurück.

Er zog eine Vollbremsung, als er das Pressengarn erblickte und stürzte in der Folge.

Bluterguss am Oberschenkel: Der E-Bike-Lenker stürzte nach einer Vollbremsung.

In Aeschi kam es am Wochenende zu einem Unfall wegen eines ungenügend markierten Pressengarns.

In Aeschi stürzte am vergangenen Samstag ein E-Bike-Fahrer, nachdem er wegen eines nicht ausreichend markierten Pressengarns eine Vollbremsung gezogen hatte. Um die Kühe über die Strasse zu treiben, braucht die zuständige Bauernfamilie normalerweise rot-weiss gestreiftes Markierband, wie die Frau des Landwirts zu 20 Minuten sagt. Davon war an jenem Tag jedoch keines mehr vorhanden, weshalb man auf die weisse Schnur auswich.