Empörung wegen Gebühren bei Spenden - «Ich finde das eine absolute Frechheit – das ist wie gestohlen»

Herbert Hölz wollte in Rüfenacht BE 50 Franken für Flutopfer in Deutschland spenden. Der Rentner hätte zusätzlich 20 Franken Gebühren berappen müssen. Das war ihm zu viel.

1 / 3 Herbert Hölz wollte 50 Franken an die Flutopfer spenden, hätte aber 20 Franken Gebühren zahlen müssen. Andy Müller/freshfocus Zwölf Franken fallen bei einer Standardeinzahlung im Ausland an. Bei einer Barzahlung kommen noch acht Franken dazu. Andy Müller/ freshfocus Eine Zahlung im E-Banking wäre gratis gewesen. Peter Mosimann/freshfocus

Darum gehts Hölz wollte eine gute Tat vollbringen und Flutopfern in Deutschland helfen.

Am Postfinance-Schalter wurde er auf die Gebühren in der Höhe von 20 Franken für die Zahlung hingewiesen.

Nun ist er empört. Die Postfinance solle bei Spenden die anfallenden Gebühren übernehmen.

Diese verweist auf ihren Basistarif für internationale Überweisungen und auf Gebühren zur Bekämpfung von Geldwäscherei.

Wegen der Hochwassersituation rief das ZDF zu einer Spendenaktion auf. Herbert Hölz, gebürtiger Duisburger, der seit 1963 in der Schweiz lebt, wollte dem Ruf folgen, und für die Opfer der Naturkatastrophe spenden. Der 85-Jährige ging am Mittwoch zur Poststelle in Rüfenacht, um 50 Franken zu spenden. Und verliess die Filiale unverrichteter Dinge.

Als Herbert Hölz die Zahlung tätigen wollte, wurde er am Schalter auf die Gebühren in der Höhe von 20 Franken hingewiesen. Zu 20 Minuten sagt er: «Ich finde das eine absolute Frechheit, das ist wie gestohlen. Die Post sollte in so einem Fall doch auf die Gebühren verzichten. Es geht darum, Menschen in Not zu helfen.»

«Ich kann das wirklich nicht verstehen», so Hölz weiter. «Gerade in einer solchen Situation sollte man das mit den Gebühren ändern.»

Keine Ausnahme für Spenden

«Alle ausländischen Konten werden gleich behandelt. Wir habe keine Spezialvereinbarungen mit ausländischen Organisationen über Sonderkonditionen. Es gelten die Basistarife für Giro-international-Überweisungen am Postschalter», sagt Rinaldo Tibolla, Mediensprecher der Postfinance. Tibolla verweist auf E-Banking: «Eine Überweisung im E-Finance wäre kostenlos gewesen.»

8 Franken Gebühr für Bargeld

«Die 20 Franken Gebühren stellen sich aus zwölf Franken Basistarif für eine Giro-international-Einzahlung am Postschalter und 8 Franken für die Identifizierung aufgrund der Auflagen der Financial-Action-Task-Force (FATF) zur Geldwäschereibekämpfung bei einer Bargeldbezahlung ins Ausland zusammen», sagt Rinaldo Tibolla. «Die zwölf Franken decken die Kosten des Schalteraufwands, IT, Devisenbeschaffung wie auch einen Teil der Kosten für das internationale Netzwerk ab.» Die zwölf Franken fallen bei jeder Giro-International-Überweisung am Schalter an.

Wie Herbert Hölz sagt, wurde er am Schalter nicht auf die Online-Option hingewiesen. Und selbst wenn: «Von diesem E-Banking verstehe ich leider nichts», so der 85-Jährige.

