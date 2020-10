Die Nati will gegen Deutschland zurück in die Spur finden. Richten soll es Xherdan Shaqiri. Vorher enthüllt er aber, dass er bereits vor Monaten an Corona erkrankt war.

1 / 5 Sechzehn Monate fehlte Xherdan Shaqiri im Nationalteam und sprach auch nie mit den Medien. Am Montag äussert er sich vor dem Deutschland-Spiel erstmals über sein Comeback, seine Corona -I nfektion und seine n Körper. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus) Sein Comeback gab der 29-Jährige am Samstag zuvor beim 0:1 in der Nations League in Spanien. Shaqiri wurde in der 60. Minute eingewechselt. Es war sein erster Auftritt im Nati-Dress nach 490 Tagen. Foto: Alexandra Wey (Keystone) Shaqiri sagt zu seinem ersten Spiel seit Juni 2019, er sei froh, dass er wieder zurück sei, und er wolle der Nationalmannschaft helfen. Foto: Manu Fernandez (AP Photo)

Darum gehts Xherdan Shaqiri verpasste das Spiel gegen Kroatien wegen eines positiven Corona-Tests – war aber negativ.

Vor dem Spiel gegen Deutschland (Dienstag ab 20.45 Uhr hier im Liveticker) enthüllte er, dass er vor Monaten infiziert war und zwei Wochen zu Hause blieb.

Jetzt ist er wieder fit und will der Nati aus der Resultatkrise helfen.

Sechzehn Monate war der verlorene Sohn weg. Jetzt ist er wieder zurück in der Nati, und seit Tagen dreht sich alles um Xherdan Shaqiri. Sein Corona-Test, der erst positiv, dann wieder negativ war, machte letzte Woche Schlagzeilen. «Ich und mein Körper haben gewusst, dass ich es hatte», enthüllt Shaqiri am Montag in Köln. Das sei im Mai oder Juni, während des Lockdown in England, gewesen.

«Ich war zwei Wochen zu Hause und habe mich auskuriert.» Danach wurde er wöchentlich negativ getestet und sei dementsprechend überrascht gewesen, dass der Test positiv ausfiel, als er in der Schweiz ankam.

Nach tagelangem Hin und Her klappte es schliesslich nach 490 Tagen in Spanien (0:1) doch mit dem Comeback. «Nach einem Jahr Abwesenheit war das ein schönes Gefühl. Ich wollte dem Team helfen – und habe mich im Spiel sehr gut gefühlt», kommentiert der 29-Jährige seinen rund 30-minütigen Einsatz.

«Mentale Probleme hatte ich noch nie im Leben.»

Seit Juni 2019 fehlte Xherdan Shaqiri der Schweiz. Mal war er verletzt, dann hatte er keine Lust. Nati-Trainer Vladimir Petkovic und Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami suchten den Liverpool-Söldner in England auf und bereinigten die atmosphärischen Störungen in einem Gespräch.

Nachdem Shaqiri letzten Montag zum Team stiess, erklärte sich der ehemalige Basler auch gegenüber dem Team. Auch Captain Granit Xhaka soll sich länger mit Shaqiri ausgesprochen haben. In Köln klang es von Shaqiri nun so: «Es wurde sehr viel Unnötiges geschrieben und falsch interpretiert. Mentale Probleme hatte ich noch nie im Leben. Ich war immer mit Herzblut dabei und habe immer viel für die Nati gemacht.» Der Grund seien einzig seine muskulären Verletzungen im letzten Jahr gewesen.

Petkovic sagte bei der Kaderbekanntgabe, dass er in den Septemberspielen gegen die Ukraine (1:2) und Deutschland (1:1) Shaqiris Spielwitz vermisst habe. Und auch gegen Spanien fand die Schweizer Offensive keine Lösungen. Shaqiri ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, der Kreativität und ebendiesen Spielwitz mitbringt – oder zumindest -brachte. Denn ihm fehlt Spielpraxis. Für Liverpool kam er in der abgelaufenen Saison kaum zum Einsatz, und auch in den ersten vier Runden der neuen stand er jeweils nicht im Kader. Da fragt man sich, wann und ob er wieder der Spieler früherer Tage werden kann.

«Jeder, der ein Land vertritt, übernimmt Verantwortung.»

Shaqiri reagierte auf die Frage, ob er denn noch Vertrauen in seinen Körper habe, genervt: «Klar, sonst wäre ich nicht hier. Ich finde das eine unnötige und dumme Frage. Ich bin froh, dass ich wieder fit und zu hundert Prozent einsatzbereit bin.» Und zu seiner Rolle in der Nati: «Jeder, der ein Land vertritt, übernimmt Verantwortung, weil er sein Land auch in gewisser Weise verteidigt. Ich will mit meiner Erfahrung helfen.»

Das kann er in Köln. Nach vier sieglosen Spielen sucht die Schweiz nach ihrer Form und kämpft gegen den Abstieg aus der A-Gruppe. Ob er in der Startelf zu finden sein wird, liess Nati-Trainer Vladimir Petkovic 24 Stunden vor dem Spiel noch offen: «Xherdan spielt, aber wie lange und wann, werden wir sehen.»