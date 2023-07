Kanton Obwalden: «Waldcamping-Verbot macht keinen Sinn»

«Die Campier-Verbote im Glaubenberg-Gebiet machen für mich keinen Sinn», sagt ein Älpler vor Ort zu 20 Minuten. Der Mann arbeitet seit 30 Jahren auf einer Alp nahe des Bergs. «Seit den Corona-Jahren ist mir aufgefallen, dass vor allem junge Leute die Natur für sich entdecken, was ich sehr schön finde. Warum muss man diese nun so hart büssen und gar Verbote erlassen?»

Auch die Funktion der Ranger vor Ort hinterfragt er. «Meiner Meinung nach sollten Ranger Führungen für Interessierte durchführen, die Leute über das sensible Gebiet aufklären und Hilfe stellen. Was ich regelmässig erlebe, ist das direkte Büssen.» Abfall sehe der Älpler «sehr selten» in der geschützten Natur am Glaubenberg.