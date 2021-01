Offiziell ist die Fasnacht in Brunnen abgesagt. Am Montag gabs in Brunnen aber trotzdem ein fasnächtliches Treiben. Ein Leser schätzt die Anzahl der Teilnehmer auf 50 Personen.

Die Fasnacht ist in der Zentralschweiz wegen Corona schon seit Längerem offiziell abgesagt. In Brunnen SZ war am sogenannten 1. Fasnachtstag am Montag, 11. Januar 2021 aber dennoch einiges los: Ein Video zeigt, wie verkleidete Personen unterwegs sind, zum Teil bildeten sich Menschenansammlungen, zu hören sind kakophonische Klänge. Es ist am Abend kurz nach 20 Uhr entstanden. «Die Corona-Regeln sind kaum eingehalten worden», sagt ein Passant*. Er schätzt, dass abends etwa 50 Menschen an der Axenstrasse am See in Brunnen gefeiert haben.