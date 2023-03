Bahnhof Luzern: «Ich finde es diskriminierend, dass die Alten in den Güsel gesteckt werden»

Eine 80-jährige Frau* traute ihren Augen nicht, als sie mit dem Zug nach Luzern gefahren war und beim Aussteigen ein Plakat entdeckte, das eine Rentnerin zeigt, die gemeinsam mit einem Güselsack in einen Container gesteckt wurde. Zu lesen ist auf dem Plakat einzig «Alt? Weg damit». Die Frau sagt: «Das ärgert mich gewaltig. Ich bin 80 Jahre alt, nicht dement und geistig voll da. Ich mache alles mit, auch in technischer Hinsicht.» Nachdem sie das Plakat das erste Mal gesehen hatte, musste sie es noch einmal anschauen und fotografieren.

Auch Begleiterinnen der Frau fühlen sich durch Plakat verletzt

«Ich habe noch einen etwa 30-jährigen Mann aufgefordert, das Plakat anzuschauen, und ihn gefragt, was er davon hält? Auch er fand, dass es eine Frechheit ist», sagt die Frau weiter. Bei der Ankunft in Luzern war die 80-Jährige in Begleitung einer Kollegin und ihrer Schwester. Auch sie fühlten sich durch das Plakat verletzt. Die Frau sagt weiter: «Ich dachte, Diskriminierung sei strafbar, und ich empfinde es als diskriminierend, bildlich zu zeigen, dass die Alten weggeworfen, einfach so entsorgt werden.»