Viola Rossi von «Mass-Voll» – «Ich finde es sehr schade, dass ich aus der SRF-‹Arena› ausgeladen wurde»

Am Sonntag verschickte das Referendumskomitee eine Medienmitteilung, in der sie den Rückzug von Rossis Nominierung für die SRF-«Arena» bekannt geben.

Der angekündigte Auftritt von «Mass-Voll»-Co-Präsidentin Viola Rossi in der SRF-Arena sorgte in den letzten Tagen für Kritik.

Am Samstag kündigte «Mass-Voll» an, dass die Co-Präsidentin der Gruppe, Viola Rossi, in der SRF-«Arena» auftreten wird. Danach hagelte es Kritik, unter anderem sagte der Sozialwissenschaftler Marko Ković: «Die Arena sollte nicht ausgerechnet den radikalsten Exponenten hinter dem Referendum gegen das Covid-Gesetz eine so grosse Plattform geben.» Rossi selbst wies die Anschuldigungen zurück: «Extreme und radikale Ansichten werden weder von mir, noch von allen anderen «Mass-Voll»-Mitgliedern geteilt.» Sie freue sich sehr auf die Teilnahme, so Rossi: «Es ist mir eine Ehre, dass ich teilnehmen darf.»