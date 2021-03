Eine 18-Jährige hat ein Problem: «Ich finde meine Vulva nicht schön. Wie kann ich mich beim Sex nackt zeigen?» Lilli weiss Rat. Illu: Sonja Studer

Ich (w, 18) finde meine Vulva sieht richtig komisch aus. Die inneren Lippen sind viel länger als die äusseren. Sehen andere auch so aus? Wie kann ich mich jemals beim Sex nackt zeigen?

Deine inneren Geschlechtslippen können sehr gross sein. Das ist normal. Es ist ebenso normal, dass sie zwischen den äusseren Geschlechtslippen hervorschauen. Vulvas sind so verschieden wie Gesichter. Während wir unsere Gesichter bestens kennen, könnten viele von uns ihre Vulva im Fundbüro nicht wieder erkennen, wenn sie sie verloren hätten.

Möglicherweise findest du am Anfang, dass deine Vulva eigenartig aussieht, oder vielleicht gefällt sie dir überhaupt nicht. Wenn Marsmännchen auf die Erde kommen würden, würden sie auch finden, dass Menschengesichter komisch aussehen. Um etwas schön zu finden, müssen wir uns mit ihm nämlich erst mal vertraut machen. Wir empfehlen dir daher, deine Vulva regelmässig mit einem Spiegel anzuschauen. So machst du dich am besten mit ihr vertraut.

Je vertrauter dir dein Geschlecht ist – umso schöner findest du es

Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass wir Fremdes, Unvertrautes weniger schön finden als Bekanntes, Vertrautes. Kein Wunder also, dass erstaunlich viele Frauen ihr Geschlecht nicht so mögen, ihre Partner*innen es dagegen voll okay bis wunderschön finden. Wenn dir dein eigenes Geschlecht vertrauter ist, wirst du es also auch schöner finden.

So kurz beim Gang aufs WC mal Klitoris und Geschlechtslippen anschauen, in irgendeiner unangenehmen Kauerposition: lieber nicht. Such dir einen ruhigen Ort, wo du ungestört bist. Ein Taschenspiegel hilft dir, bestimmte Winkel zu sehen, ohne dich dabei zu verrenken. Das ist entspannter so.

Doch mit den Augen kannst du nicht beurteilen, wie sich etwas anfühlt. Das kannst du nur mit den Fingern. Du spürst mit den Fingern, und du spürst die Stelle, die du berührst. Was sich am Anfang vielleicht komisch anfühlt, dort entstehen mit vielen Berührungen angenehme Empfindungen. Wir empfehlen dir also, deine Vulva oft mit den Händen zu erkunden. Was sich angenehm anfühlt, das magst du nämlich auch mehr und findest es schöner. Dann wirst du dich auch entspannter nackt zeigen.