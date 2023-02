Tennis: Boris Becker spricht über Novak Djokovic

An der Berlinale sprach Becker nun, wie Djokovic ihn auch während seiner Gefängnis-Zeit unterstützt habe.

An der Berlinale wurde eine Doku über Boris Becker vorgestellt.

«Während ich im Gefängnis war, hat Novak mich unterstützt, er hat meine Familie unterstützt. Ich fing an zu weinen, als er gewann», erklärte der 55-Jährige am Rande der Berlinale auf einer Pressekonferenz. In Berlin wurde der erste Teil einer zweiteiligen Dokumentation über Becker vorgestellt. Zwischen 2013 und 2016 war Becker drei Jahre lang Trainer des Serben.