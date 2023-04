Credit Suisse: So äussern sich die CS-Aktionäre an der GV

Credit Suisse : «Ich fordere 30 Milliarden» – so äussern sich Kleinaktionäre an der CS-GV

1 / 1 CS-Generalversammlung in Zürich. AFP

Darum gehts Die Credit Suisse hält im Hallenstadion in Zürich ihre wohl letzte Generalversammlung ab.

«Ich fühle mich hintergangen», sagte ein Kleinaktionär stellvertretend für viele.

Auch die Politik und Bundesrätin Karin Keller-Sutter bekamen ihr Fett weg.

Zu lange Voten werde man unterbrechen, liess der Verwaltungsrat der Credit Suisse (CS) am Dienstag in Zürich verlauten, bevor sich die Aktionäre und Aktionärinnen an der Generalversammlung äussern konnten. Diese reagierten energisch: «Als Aktionär habe ich das Recht, hier zu sprechen», sagte etwa Patrick Salzmann aus Zürich.

Salzmann erhielt im Saal sofort Unterstützung, als ihn CS-Präsident Axel Lehmann unterbrechen wollte: «Lassen Sie ihn ausreden!» Diese Episode zeigt, wie aufgeheizt die Stimmung an der heutigen Generalversammlung in Zürich ist. Vor allem die Wut der Kleinaktionäre und -aktionärinnen war spürbar.

Hier einige der Voten der privaten, kleinen Aktionäre.

«Ich fordere 30 Milliarden Franken Entschädigung»

Aktionär Guido Röthlisberger 20min

«Guten Tag zusammen, man sieht sich wieder, und ich kam ohne Pistole heute. Die Eintrittskontrollen waren schon provozierend. Ich stehe in einem grauen Anzug, weil ich denke, einzelne haben die graue Zone überschritten. Wie viel Geld streichen die Firmen ein, um Transparenz zu schaffen für die Aktionäre?

Ich fühle mich von diesen Institutionen hintergangen. Die Finma hat schlecht kommuniziert. Ich fordere von den Kontrollstellen 30 Milliarden Ersatzzahlungen an die Aktionäre. Die Politik hat 15 Jahre geschlafen. Frau Keller-Sutter war total überfordert. Aber das begründet das Sondergesetz nicht, das sogenannte Kriegsrecht. Ich fühle mich als Aktionär beschissen. Ich bin auch enttäuscht von den Politikern. Pfui!»

«Wie viel ist genug?»

Aktionär Daniel Engler 20min

«Ich habe mir lange überlegt, was ich den ehemaligen Führungskräften an der Beerdigung der CS noch sagen kann. Der Wert der CS hat sich um 99 Prozent verringert. Für diese Leistungen wurden den Top-Managern Millionen ausbezahlt. Haben Sie sich je gefragt, wie viel ist genug? Wie viel wäre genug für einen goldenen Fallschirm? Spätestens kurz vor dem Aufprall würden Sie die Antwort kennen.

Sie werden vor Gott stehen und er wird ihr Leben läutern. Er wird Sie fragen, was Sie vorzuweisen haben und wie viel genug ist. Auf dem Fünfliber steht: Der Herr versorgt. Statt Sie daran zu erinnern, was man mit Machthabern im Mittelalter gemacht hätte, möchte ich Ihnen etwas geben, damit Sie immer genug haben.

Wir können froh und dankbar sein, dass wir uns immer noch auf unseren grossen Gott verlassen dürfen. Ich möchte Sie an das Kreuz erinnern, an das man Sie nageln müsste. Das Kreuz erinnert uns an das Leben und Sterben von Jesus Christus. Das Kreuz, an das wir alle geschlagen werden sollten.»

Engler wollte den Fünfliber an die Verwaltungsräte überreichen – er durfte aber nicht zu ihnen auf die Bühne.

«Ein Sack Baumnüsse kostet etwa eine Aktie»

Aktionär Claudio Schacher 20min

«Sehr geehrte Damen und Herren und andere. Wie viele Aktien sind in Schweizer Hand? Am Freitag hiess es noch, die CS sei gut aufgestellt. Am Sonntag war dann plötzlich alles anders. Warum wurde die CS am Montag für drei Milliarden verkauft, für 4,4 Milliarden weniger? Weil der Bund mitgesprochen hat?

Wie viel von den 4,4 Milliarden Franken sind in Schweizer Hand? Ich möchte, dass der Verwaltungsrat der UBS oder CS sich dafür einsetzt, dass wir diesen Verlust von der Bundessteuer einsetzen können. Das ist ein Klacks für den Bund. Wenn man bedenkt, dass der Bund 259 Milliarden Franken irgendwie locker machen kann.

Ich möchte, dass der Verwaltungsrat nun die nötigen Schritte unternimmt, die nötigen Personen anspricht. Ich habe ein paar Baumnüsse, ein Sack kostet etwa eine Aktie. Ich habe die Nuss aufgemacht, gegessen und die Schale wieder zusammengeklebt. Es sind also hohle Nüsse. Der Herr, der jetzt nicht da ist, ich weiss nicht, ob er die Hosen voll hat, für ihn habe ich die grösste hohle Nuss.»