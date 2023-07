Jashari will zum FCB: «Ich fordere, dass Luzern mit Basel verhandelt»

Der 20-Jährige selbst hatte bisher zur Transfer-Posse geschwiegen. In einem Interview mit der «Luzerner Zeitung» äusserte er sich erstmals. «Ich habe mit meinem Berater und meiner Familie entschieden, dass jetzt der Moment ist, um den Wechsel zu vollziehen», stellt Jashari klar. Er habe genau überlegt, wie der Weg sein soll und wo er hinführt. Daher meinte der zweifache A-Nationalspieler: «Wir sind zum Schluss gekommen, dass ich in der Schweiz bleiben will. Ich bin überzeugt, dass ich beim FCB fussballerisch einen weiteren Schritt machen kann.»

Luzern versprach Unterstützung

So oder so: Kommt der Transfer zustande, wird dies der teuerste nationale Wechsel der Geschichte. Bisheriger Rekordhalter war Zeki Amdouni, für den Basel vier Millionen an Lausanne-Sport überwies. Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Nachdem Jashari am Dienstag gar nicht beim FCL trainierte («krankheitshalber» lautete die offizielle Begründung), absolvierte er am Mittwoch ein individuelles Training auf dem Club-Gelände.