LEICHENFUND IN ZEZIKON TG - «Ich fordere die Höchststrafe»

Isabella T. (†20) wurde in einen Teppich gerollt und in einem Waldstück in Zezikon TG abgelegt.

Am Freitag stehen drei Männer wegen Störung des Totenfriedens in Frauenfeld vor Gericht.

Vor drei Jahren wurde in einem Waldstück in Zezikon die Leiche von Isabella T.* (20) gefunden .

Am 25. Januar 2018 wurde im Waldstück «Wilderetobel» in Zezikon TG die Leiche der 20-jährigen Isabella T. aufgefunden – in einen Fransenteppich eingerollt und verschnürt. Fast drei Monate zuvor wurde die junge Frau von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Drei Männer sollen ihre Leiche dort deponiert haben und sind nun wegen Störung des Totenfriedens angeklagt. Am Freitag findet der zweite und letzte Tag der Gerichtsverhandlung statt . Eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung wurde eingestellt, da keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vorlagen.