Basel: Streit zwischen Taxifahrer und Velofahrer eskaliert

1 / 5 Während einer Taxifahrt über die Mittlere Brücke in Basel geriet Cengiz (40) in einen Konflikt mit einem Velofahrer. Privat Dieser soll an dieser Verzweigung in die linke Strasse eingebogen sein – das ohne Handzeichen. Google Maps Nachdem der Taxifahrer den Velolenker darauf hinwies, kam es zum Streit. «Beim nächsten Fussgängerstreifen hat er mich dazu aufgefordert, meinen Hinweis zu wiederholen. Daraufhin schlug er mir die Faust gegen Ohr und Hals und fuhr davon.» Privat

Darum gehts Ein Basler Taxifahrer (40) berichtet, dass ein Velofahrer ihn kürzlich geschlagen hat.

Dies, nachdem er den Velofahrer auf die Verkehrsregeln hingewiesen habe.

Georgios Botonakis, Präsident des Taxiverbands Zürich, kennt Konflikte zwischen Taxi- und Velofahrern. «Viele Velofahrer glauben, dass die Verkehrsregeln eine Empfehlung sind.»

Anina Ineichen, Co-Präsidentin von Pro Velo beider Basel, sieht das anders. «Die grosse Mehrheit befolgt die geltenden Regeln.»

Cengiz (40) kann immer noch kaum fassen, was ihm widerfahren ist. Der Basler Taxifahrer sei kürzlich mit einer Kundin im Feierabendverkehr über die Mittlere Brücke gefahren. Als er nach der Brücke dem Strassenverlauf, der nach rechts führt, folgen wollte, sei ein Velofahrer an ihm vorbeigeschossen und geradeaus in eine andere Strasse eingebogen. «Ich musste vollbremsen. Zwischen mir und dem Velo war maximal noch ein halber Meter.»

Als er den Velofahrer durch das offene Fenster darauf hinwies, dass er nächstes Mal ein Handzeichen machen soll, sei dieser auf ihn zugefahren und habe versucht, die Tür des Maseratis aufzureissen. «Er schlug gegen das Fenster, nannte mich unter anderem einen sch**** Taxifahrer und war sehr aufbrausend.» Da der 40-Jährige eine Kundin auf dem Beifahrersitz hatte und er die Situation deeskalieren wollte, sei er weitergefahren – doch der Velofahrer sei ihm gefolgt. «Beim nächsten Fussgängerstreifen hat er mich dazu aufgefordert, meinen Hinweis zu wiederholen. Daraufhin schlug er mir die Faust gegen Ohr und Hals und fuhr davon.»

«Viele Velofahrer glauben, dass die Verkehrsregeln eine Empfehlung sind»

Nach einem ersten Schock und einem Besuch im Spital habe Cengiz bei der Polizei Anzeige erstattet. Die zuständige Staatsanwaltschaft konnte sich nicht dazu äussern. Wie der 40-Jährige sagt, habe er in seinen 13 Jahren als Taxifahrer noch nie einen solchen Angriff erlebt. Zu Auseinandersetzungen mit Velofahrerinnen und Velofahrern käme es aber regelmässig. «Viele halten sich nicht an die Verkehrsregeln. Das wird immer schlimmer.»

Auch Georgios Botonakis, Präsident des Taxiverbands Zürich, kennt das Problem. «Viele Velofahrerinnen und Velofahrer glauben, dass die Verkehrsregeln nur eine Empfehlung sind.» Für Taxifahrerinnen und Taxifahrer kreiere das regelmässig schwierige Situationen. «Die Fahrer müssen mit Kundschaft im Auto abrupt bremsen. Das ist gefährlich und führt immer wieder zu Diskussionen.» Diese sind laut Botonakis meistens nicht handgreiflich. «Wie Taxifahrer aber berichten, werden ihnen vonseiten der Velofahrer regelmässig Handgesten wie zum Beispiel der Mittelfinger gezeigt.»

Wenn eine Situation dennoch zu eskaliert, wie diejenige in Basel, sei das für die Fahrer sehr schwierig. «Für sie kommt die Sicherheit der Kundschaft und das erfolgreiche Erledigen des Auftrags an erster Stelle.» Wenn sie in eine Konfliktsituation kämen, reagieren viele deshalb falsch, so Botonakis. «Statt die Polizei zu rufen, lassen es viele Taxifahrer bleiben und erstatten im Nachgang auch keine Anzeige. So bleiben etliche Fälle unentdeckt.»

Welcher Gruppe gehörst du an? Auto. Velo. Öffentlicher Verkehr. E-Trotti. Anderes.

Pro Velo beider Basel weist Vorwürfe zurück

Anina Ineichen, Co-Präsidentin von Pro Velo beider Basel, verurteilt den Angriff auf den Taxifahrer. Eine Häufung solcher Konflikte zwischen Velos und Taxis stelle sie jedoch nicht fest. Durch die steigende Anzahl der Verkehrsteilnehmenden steige auch der Druck auf die städtische Infrastruktur, was zu angespannten Situationen zwischen Velos und Autos führen könne: «Schlussendlich wollen alle so schnell wie möglich nach Hause.» Den Vorwurf, dass sich Velofahrer nicht an die Verkehrsregeln halten, weist sie jedoch zurück. «Die grosse Mehrheit befolgt die Regeln.»

Das sieht Basler Velo-Politiker Jérôme Thiriet (Grüne) anders. Eine Erklärung für Konflikte zwischen Velo- und Autofahrern sei das Nichtbefolgen der Verkehrsregeln durch die Velofahrer. Dafür gebe es aber einen Grund: «Sie müssen sich an Regeln halten, die für Autos und nicht für sie gemacht wurden.» So würde es beispielsweise für Velofahrer keinen Sinn ergeben, an einer Ampel zu warten, wenn kein anderes Fahrzeug naht oder der Autoverkehr blockiert ist. Die Lösung gemäss Thiriet: «Es muss endlich eine eigene Infrastruktur für Velos her. In einem ersten Schritt brauchen wir mehr und bessere Velowege.»

Taxifahrer fordern Massnahmen

Nach dem tätlichen Vorfall mit dem Velofahrer will Cengiz, dass Taxifahrer besser geschützt werden. «Unser Beruf ist nicht ungefährlich.» Er fordert unter anderem, dass Kameras in Taxis installiert werden. «Das würde solche Angriffe vielleicht nicht verhindern, es würde aber die Polizeiarbeit im Nachgang erleichtern und die Leute etwas abschrecken.»

Berufskollegen und Politiker forderten diese und ähnliche Massnahmen, wie zum Beispiel einen Alarmknopf, der einen mit der Polizei verbindet, bereits nachdem im vergangenen Jahr ein Taxifahrer in Basel getötet und zwei andere Opfer von Raubüberfällen wurden (siehe Video).

Im Video erzählt ein Basler Taxifahrer, warum er sich in seinem Taxi nicht sicher fühlt und zeigt, wie man das ändern könnte. 20min/Mikko Stamm