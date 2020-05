Corona-Fragebogen

«Ich frage mich, warum so viele Leute unzufrieden sind»

Heute mit Natascha Badmann (53), Triathletin und sechsfache Ironman-Siegerin.



Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Wie haben Sie während des Lockdown trainiert?

Wie hat sich Ihr Training seit dem 11. Mai verändert?

Gehen Sie nun wieder öfters aus dem Haus und wofür?

Wie verbringen Sie in diesen Wochen Ihre Freizeit?

In unserem Garten. Die Rosen sind so gut gepflegt wie schon lange nicht mehr. Und ich mache mir Gedanken und ich frage mich, warum so viele Leute unzufrieden sind und negative Bemerkungen schreiben, statt sich etwas Schönem oder Guten zu widmen. Vielleicht ist das ja das Gute an der Krise. Sie gibt uns Zeit, sich mit uns zu beschäftigen. Zu merken, was uns zufrieden macht. Zu realisieren, was wichtig ist in unserem Leben. Dankbar zu sein für das Schöne um uns.