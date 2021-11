Choschtbar-Vandalen in Zofingen AG – «Ich frage mich, was in solchen Menschen vorgeht»

Wie fühlt man sich, wenn man sich ehrenamtlich für weniger Verschwendung einsetzt und den Menschen etwas Gutes tun will – und dann immer wieder mit Verwüstungen zu kämpfen hat? «Es ärgert mich in der Tat sehr, nicht zuletzt wegen unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich täglich grosse Mühe geben», sagt Plüss «Wir gehen zwar nicht davon aus, dass uns jemand gezielt schaden will. Wir sind ja nicht die einzigen, die von Vandalismus betroffen sind. Trotzdem demotivieren solche Vorfälle natürlich.«

Doch was geht in Menschen vor, die so etwas tun? «Das frage ich mich auch», sagt Plüss. «Wahrscheinlich denken diese Leute zum Zeitpunkt ihrer Taten gar nichts und wissen wahrscheinlich auch nicht, was die Choschtbar überhaupt ist», vermutet er. «Darum denke ich, dass eine ungünstige Mischung aus Übermut, Gruppendynamik, Frustbewältigung und Zufall zu diesen Taten führt.