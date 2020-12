In Chur GR sorgt die Schneeräumung dieser Tage für viel Kritik. Die Verantwortlichen nehmen Stellung. Auch in St. Gallen gibt es Beschwerden.

1 / 6 Die Schneeräumung in Chur GR sorgt für jede Menge Kritik. Facebook Vor allem auf Social Media machen die Leute ihrem Ärger Luft. Viele stört aber auch das alljährliche Gemecker über die «schlechte» Schneeräumung. imago images/Shotshop «Jemand ist immer unzufrieden. Entweder wir salzen zu viel oder zu wenig, wir räumen nicht gut genug oder zu gut. Etwas ist immer», so Tom Leibundgut, Vorsteher des Departements Bau, Planung und Umwelt. imago images/Eibner

Darum gehts In Chur GR sorgt die Schneeräumung dieser Tage für viel Kritik.

Bei den Verantwortlichen stösst das zwar auf Verständnis, man könne es aber nie allen recht machen.

Auch in St. Gallen gibt es im Stadtmelder Beschwerden zur Schneeräumung.

«Wir wohnen in einer wunderbaren Stadt, aber das ist nicht tragbar», heisst es in einem Post, der am Dienstag in einer lokalen Facebook-Gruppe veröffentlicht wurde. Weil Trottoire nicht geräumt wurden, sei für gewisse Schul- und Kindergartenkinder nun die Strasse der Weg. Die Stadt bringe die Schneeräumung mal wieder nicht auf die Reihe, so der Vorwurf.

Auch die «Südostschweiz» berichtet am Dienstag über Kritik an der Schneeräumung in Chur und nimmt unter anderem Bezug auf Facebook-Kommentare wie «Mit dem Kinderwagen ist es einfach zum Kotzen» oder «Ich frage mich, wozu wir eigentlich Steuern zahlen».

Kann es nie allen recht machen

Zu den Vorwürfen nimmt Tom Leibundgut, Vorsteher des Departements Bau, Planung und Umwelt, gegenüber der Zeitung Stellung. «Jemand ist immer unzufrieden. Entweder wir salzen zu viel oder zu wenig, wir räumen nicht gut genug oder zu gut. Etwas ist immer», so Leibundgut. Dabei sehe die Bevölkerung gar nicht, mit was für einem Aufwand die Schneeräumung verbunden sei. «Unsere Schneeräum-Heldinnen und –Helden sind mit so viel Herzblut und Einsatz dabei, ich staune immer wieder.» Es sei ein Knochenjob, den sie bei jedem Wetter und jeder Uhrzeit verrichteten. Doch die Ressourcen seien begrenzt. Reklamationen nehme man durchaus ernst und schicke schnellstmöglichst jemanden zur Problemlösung.

Laut Reto Gruber, Dienststellenleiter Grün- und Werkbetrieb, gibt es in der Stadt Chur 120 Kilometer Strassen und 150 Kilometer Trottoir zu räumen. Und das oft mehrmals, wenn es ununterbrochen schneit. Er verstehe, dass es ärgerlich sei, wenn es nicht geräumt ist und man gerade dann wegfahren will. Aber man könne halt nicht überall gleichzeitig sein.

Hauseingang versperrt

Auch in der Stadt St. Gallen sorgt die Schneeräumung für Beschwerden. Im Stadtmelder beschwert sich ein Anwohner am Montag, dass ihm der Hauseingang samt Weg zum Briefkasten vom Schneepflug mit einer etwa eineinhalb Meter hohen Schneemauer versperrt wurde. Dabei habe es auf der anderen Strassenseite unbelegte Parkplätze (mit Parkverbot bei Schnee), um den Schnee dort abzulagern. Er wäre froh, man würde diese auch nutzen.

In der Antwort der Stadt heisst es, man werde das Winterdienst-Personal über die Meldung informieren. Und weiter: «Bei der Schneeräumung sieht der Ablauf zuerst die Räumung der Strasse mittels Schneepflug vor. Anschliessend werden die Einfahrten und Hauszugänge durch kleinere Geräte und Handarbeit geöffnet.»

Aufgrund des starken Schneefalls und des enormen Schneegewichtes sei es dabei örtlich zu gewissen Verzögerungen gekommen.