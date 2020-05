Aktualisiert 29.04.2020 07:04

Schüsse in Sins AG

«Ich fragte ihn, ob ich ihm in den Hut schiessen soll»

In Sins stand am Sonntag die Polizei wegen Schüssen und zweier verletzter Männer im Einsatz. Nun erklärt der 66-jährige Schütze, was am Abend geschah.

von Thomas Mathis

Der 66-jährige Schweizer soll mit einer Luftpistole auf seinen Kollegen geschossen haben. Er schoss sich dann selbst in den Kopf. Die Wunde musste genäht werden. Vorher war viel Alkohol geflossen. Sie hätten eine Flasche Grappa fast leer getrunken.

In einer Wohnung im Zentrum von Sins AG fanden die Rettungskräfte am Sonntagabend zwei verletzte Männer. Beide wiesen Kopfverletzungen auf, nachdem es zu einem Zwischenfall mit einer Gaspistole gekommen war. Laut der Polizei gab es sowohl beim 66-jährigen Schweizer als auch beim 61-jährigen Schweizer Anzeichen von Alkoholeinfluss.

Gegenüber dem Sender Tele M1 erklärt der 66-jährige Schütze, was an diesem Abend passiert ist. Es sei viel Alkohol geflossen, ein Kollege sei mit einer Flasche Grappa zu Besuch gewesen. Diese hätten sie fast leer getrunken. Er habe seine Luftpistole geholt und in seiner Dummheit den Kollegen gefragt, ob er ihm in den Hut schiessen solle. «Er sagte, das geht sicher nicht. Das Kügelchen geht nicht durch.»

Streit zwischen den Männern

Der 66-Jährige drückte ab und erwischte seinen Kollegen an der Stirn. Dann gab er einen Schuss in die Decke ab, lud die Pistole nach und schoss sich selbst in den Kopf, wie er dem Regionalsender erzählt. Zwischen den beiden Männern war es vorher zu einem Streit gekommen: Das Opfer soll dem 66-Jährigen Geld schulden und ihn sexuell angemacht haben. «Wahrscheinlich bin ich etwas ausgerastet, weil ich im Moment keinen Job habe und wegen der Quarantäne», so der Schütze. Es tue im leid, was passiert sei.