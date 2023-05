Das sagen Türkinnen und Türken in der Schweiz zur Präsidentschaftswahl

So sah die Warteschlange am Samstag vor dem Wahllokal bei der Zürcher Messe aus. 20min

Am 14. Mai kommt es in der Türkei zu den Präsidentschaftswahlen. Türkinnen und Türken auf der ganzen Welt haben schon jetzt die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. So auch in der Schweiz. Die Warteschlange vor dem Wahllokal bei der Messe Zürich ist schon am Samstagmorgen sehr lang. «Ich wollte die Chance nutzen und wählen, sobald man konnte», sagt etwa V.B.* Um seine Stimme abzugeben, stand er fast zwei Stunden lang in der Warteschlange. «Als ich gekommen bin, waren noch nicht allzu viele Leute da. Danach hat es sich aber sehr schnell gefüllt.»

V.B. hat wie auch seine Eltern, die ihn heute begleitet haben, Erdogans Gegner Kemal Kilicdaroglu gewählt. «Erdogan handelt diktatorisch. Ich kann mir nicht erklären, wie man ihn wählen kann. Ich hoffe, dass sich Kilicdaroglu durchsetzen kann und, wenn er gewinnt, sich mit seiner Wahl in der Türkei etwas verändert.»

Vor Ort treffen wir auf den 43-jährigen Abdullah Demirci. Er sagt: «Der Präsident hat bisher viel Gutes für das Land getan. Ich bin überzeugt, dass er das auch in Zukunft tun wird», so der Türke. Seine ganze Familie und auch seine Freunde wählen Erdogan. «Wir sind uns sicher, dass er auch dieses Mal wieder gewinnen wird.»

Onur (21) darf zum ersten Mal wählen

Der 21-jährige Onur darf das erste Mal überhaupt wählen. «Ich war bereits um 9.20 Uhr da. Ich wollte gerade am ersten Tag hierherkommen. Ich freue mich, Erdogan abzuwählen.» Onur hat seine Stimme für die Memleket-Partei abgegeben. «Die beiden Favoriten wollte ich nicht unterstützen. Sie sind beide machtgierig. Wir brauchen mal etwas anderes», so der 21-Jährige.

Eine weitere Wählerin (26) die in der Türkei aufgewachsen ist, ist heute zur Messe gekommen weil sie das Wählen erledigt und hinter sich haben wollte. «Ich habe CHP (Partei von Kemal Kilicdaroglu) gewählt. Für mich war es nie eine Frage, Erdogan zu wählen», so die Türkin. Auch bei den letzten Wahlen hat sie den aktuellen Präsident nie gewählt. «Wir glauben und hoffen wirklich, dass er dieses Mal verliert.» Viele befragte Personen vor Ort, wollten sich nicht dazu äussern, wem sie ihre Stimme geben.

Wahlumfragen machen Erdogan-Gegnern Mut

Viele Türken sehen der Wahl am 14. Mai mit Hoffen oder Bangen entgegen. Wird Erdogan seine Macht zementieren und die Alleinherrschaft weiter ausbauen können? Oder kommt bei einem Sieg des Sozialdemokraten Kemal Kilicdaroglu die – von vielen sehnlichst erhoffte – Zeitenwende? Die Wahlumfragen machen Erdogan-Gegnern Mut: Kilicdaroglu liegt zwei bis zehn Prozentpunkte vorn. So sagt etwa der im Berliner Exil lebende türkische Journalist und Oppositionelle Can Dündar: «Die Türkei muss dann nach zwei Jahrzehnten Ein-Mann-Herrschaft die Demokratie neu lernen.» Bei einer Niederlage von Staatschef Recep Tayyip Erdogan befürchtet er zudem eine Reaktion ähnlich dem Sturm auf das US-Kapitol im Februar 2021.

Erhalten weder Erdogan noch Kilicdaroglu die erforderlichen 50 Prozent im ersten Durchgang, käme es zwei Wochen später zu einer Stichwahl. Das würde es für die Opposition «gefährlicher und schwieriger machen», sagt Dündar. Erdogan würde sich «in die Ecke gedrängt fühlen» und die zwei Wochen könnten eine «sehr gefährliche Zeit» werden.

Erkrankung – Erdogan verzichtet auf Wahlkampfauftritt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan führt seinen Wahlkampf nach einer Erkrankung nur eingeschränkt fort. Der 69-Jährige verzichtete am Freitag auf einen persönlichen Auftritt bei der Einweihung einer Brücke im südtürkischen Adana, wie aus seinem Programm hervorging. Er sollte sich aber per Video aus seinem Büro zuschalten. Erdogan wirbt bei Einweihungen und Eröffnungen in der Regel für seine Wiederwahl am 14. Mai.

Der 69-Jährige war am Dienstagabend, gut zwei Wochen vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen, erkrankt. Er musste zunächst ein Fernsehinterview wegen Magenproblemen unterbrechen, anschliessend legte er eine Wahlkampfpause ein.

