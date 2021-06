Christian Eriksen: «Ich fühle mich besser, ich möchte es verstehen»

Dänemark-Star Christian Eriksen hat sich erstmals nach seinem Kollaps im EM-Spiel gegen Finnland (0:1) zu Wort gemeldet. Gegenüber der «Gazzetta dello Sport» sagt der 29-Jährige: «Danke an alle, ich werde nicht aufgeben.» Und: «Ich fühle mich jetzt besser – aber ich möchte verstehen, was passiert ist.»

Sein Wunsch, der ist verständlich. So erzähle Dänemarks Teamarzt am Sonntagnachmittag auf einer Pressekonferenz: «Wir haben noch keine Erklärung, was passiert ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen.» Und weiter: «Er war schon weg. Es war ein Herzstillstand. Wir haben ihn mit Hilfe eines Defibrillator-Einsatzes zurückbekommen. Und das relativ schnell.» Weiter erzähle Boesen, dass Eriksen stabil sei. «Er ist immer noch okay. Christian wird weiterhin zur Beobachtung im Spital bleiben und die Tests sind in Ordnung», so Boesen.