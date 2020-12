Für die Gastrobetriebe und Sportzentren ging es Schlag auf Schlag. Am 11. Dezember beschloss der Bundesrat die Sperrstunde ab 19 Uhr. Eine Woche später schickte er die Betriebe in den Lockdown. Doch nun stellt sich heraus, dass sich der Bundesrat bei seinen Entscheiden für die neuen Massnahmen von einer zu hohen Reproduktionszahl (siehe Box), dem R-Wert, beeinflussen liess: Mehrmals passte die ETH den R-Wert nach unten an .

Für den 4. Dezember schätzte die ETH den R-Wert auf 1,13, was einem exponentiellen Wachstum entspricht. Eine Woche später korrigierte sie diesen auf 1,05 herunter. Am 28. Dezember folgte die nächste Korrektur: Dann wurde der R-Wert für den 4. Dezember noch lediglich auf exakt 1 berechnet. Bei den betroffenen Branchen ist der Unmut gross.

Er erwarte eine Korrektur des Entscheids

«Da kommt man nicht mehr draus»

Zeitliche Verzögerung

Der Bundesrat erlaubte am 11. Dezember Kantonen mit einem R-Wert unter 1, auf die Sperrstunde um 19 Uhr zu verzichten. Laut dem «Tages-Anzeiger» fielen die R-Werte von Ende November, die dafür berücksichtigt wurden, in den ersten Schätzungen jedoch zu tief aus.

Unsicher ist auch, ob die aktuell tiefe Reproduktionszahl verlässlich ist. Am 18. Dezember steckte eine infizierte Person laut der neuesten Berechnung der ETH nur noch 0,86 weitere Personen an. Dies würde auf eine rückläufige Pandemie hindeuten. Gesundheitsminister Alain Berset wies am Montag jedoch auf Verzögerungen bei den Meldungen und weniger Tests hin. «Wir werden einige Tage brauchen, um zu sehen, wie die Massnahmen wirken, die wir auf Bundesebene beschlossen haben.» Eine Anfrage der Redaktion bei der ETH zu den korrigierten R-Werten ist bei der ETH aktuell noch hängig. Am Dienstag um 14 Uhr informiert die Taskforce des Bundes über die aktuelle Lage zum Coronavirus.