Corona-Hotspot Schwyz«Ich fühle mich nicht mehr wohl, jetzt muss man dringend etwas machen»

Im Kanton Schwyz stiegen die Corona-Fallzahlen stark an. Die Zahl der aktuellen Fälle erhöhte sich binnen eines Tages von 198 auf 258, wie das Departement des Innern am Freitag mitteilte. Damit gehörte der Kanton Schwyz zu jenen Kantonen mit den meisten Fällen pro Kopf. Wegen der vielen positiv getesteten Personen stösst die Kapazität des Schwyzer Contact-Tracing an Grenzen. Es müssten zusätzliche Ressourcen beansprucht werden.