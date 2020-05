Bill Gates zu Corona

«Ich fühle mich schrecklich»

Der Milliardär und Microsoft-Gründer warnte schon früh vor einer Pandemie. Das sei aber zu wenig gewesen – wie die jetzige Krise zeige.

Bill Gates warnte schon vor Jahren vor den Gefahren einer Pandemie. Die wahre Bedrohung gehe nicht von einem Krieg aus, sondern von einem sich schnell verbreitenden Virus, betonte der Milliardär und Microsoft-Gründer immer wieder. Dennoch macht sich Gates angesichts der aktuellen Corona-Krise schwere Vorwürfe. Er bereut, dass er seinen Warnungen nicht mehr Nachdruck verleiht hat. «Ich fühle mich schrecklich», sagt Gates in einem Interview mit dem «Wall Street Journal» .

Der Grun d , warum man überhaupt über das Thema spreche, sei ja gerade, dass man Ma ss nahmen ergreifen und den Schaden minimieren könn e, so Gates. Genützt habe es aber offenbar zu wenig. D ie Bemühungen der Welt, die Verbreitung des Corona-Ausbruchs zu verhindern, « blieben hinter dem zurück, was man idealerweise getan hätte ».

Schwierige Impfstoff-Entwicklung

Wegen seines Engagements auch während der Corona-Krise wird Gates teils scharf kritisiert. Auch Verschörungstheoretiker haben es auf den schwerreichen Wohltäter abgesehen. Sie sehen in Gates den Ursprung der jetzigen Krise. Der Milliardär habe die Corona-Pandemie bewusst ausgelöst, um die Menschen zu kontrollieren. Andere kritisieren Gates dafür, dass er einer der grössten Finanzierer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist. Dadurch habe er enormen Einfluss auf deren Tun und Wirken.

Zu der Kritik sagt Gates: «Alles, was wir tun, ist, unser Geld auszugeben und unsere Meinungen auszudrücken. Wir treffen die Entscheidungen nicht am Ende des Tages.»

In den USA ist die Stiftung von Gates und seiner Frau Melinda der zweitgrösste WHO-Geldgeber. Zuletzt flossen innerhalb eines Jahres knapp 370 Millionen Dollar Spenden in Projekte der Organisation. Auch in die aktuelle Corona-Forschung steckt die Stiftung viel Geld – jüngst weitere 135 Millionen Dollar. Laut der Stiftung habe man den Kampf gegen Covid-19 mit insgesamt über 300 Millionen Dollar unterstützt.