Trump in Florida : «Ich fühle mich so stark»

US-Präsident Donald Trump feierte beim ersten Wahlkampfauftritt seit der Corona-Infektion in Florida die Erholung von seiner Krankheit.

Bei seiner ersten Wahlkampfreise seit einer Corona-Infektion hat US-Präsident Donald Trump die Erholung von seiner Erkrankung gefeiert. «Ich bin in so toller Form», sagte Trump am Montagabend in Sanford bei Orlando im US-Bundesstaat Florida vor Anhängern. «Ich fühle mich so stark.» Trump betonte wie schon am Wochenende, er sei nun immun, und sagte anschliessend scherzend: «Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch einfach allen einen dicken, fetten Kuss geben.»