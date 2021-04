Monika Fahrni (51), Café-Besitzerin: «Take-away ist ein Tropfen auf den heissen Stein»

«Vor der Pandemie hatte ich vier Mitarbeiterinnen. Jetzt sind es noch zwei. Die erste Angestellte ging im ersten Lockdown im gegenseitigen Einverständnis. Von meiner zweiten Angestellten musste ich mich im Dezember trennen, weil es einfach nicht mehr gereicht hat. Damit ich überleben kann, habe ich mein Vermögen aufgebraucht und von meiner Lebensversicherung schon zwei mal Geld rausgenommen. Vom Bund habe ich noch keinen Rappen erhalten. Ich habe mich bewusst gegen die Notkredite entschieden, da ich nicht wusste, wie ich das Geld zurückzahlen kann. Für eine Härtefallentschädigung kam ich nicht in Frage, die Umsatzeinbussen waren gerade zu gering. Es kommt mir vor, als würde uns der Staat im Stich lassen, während man für grosse Firmen Geld in die Hand nimmt. Ich mache momentan Take-away, aber das ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein. Die Situation ist sehr schwierig. Ich hoffe aber, dass es reicht und ich meine restlichen Angestellten nicht auch noch entlassen muss.»

Hidir Can (51), Hotelier: «Ich habe bis zum Ende gekämpft»

«Ich bin seit über 20 Jahren in der Gastronomie tätig. Seit 2017 habe ich zwei Hotels im Zürcher Kreis 4 verwaltet. Zusammen mit meinem Geschäftspartner und Liegenschaftsbesitzer hatten wir 12 Angestellte. Als im letzten März der Lockdown kam, mussten wir schon bald die ersten Kündigungen aussprechen. Die Notkredite brauchten wir fast komplett für die Miete, die mein Partner nicht reduzierte. Mit dem, was übrig blieb, konnten wir die Löhne nicht mehr zahlen. Nach und nach musste ich immer mehr Leute entlassen. Ich habe bis zum Ende des Jahres gekämpft und versucht, den Laden am Laufen zu halten – vergeblich. Ende Dezember hatten wir noch drei Mitarbeiter, die wir dann auch entlassen mussten. All meine Investitionen waren weg und ich musste ohne einen Rappen aus dem Geschäft aussteigen.»