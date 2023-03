Hyaluron-Pfusch: «Ich fühlte mich hässlich und ging zwei Monate nicht aus dem Haus»

P.* (20) aus Bad Zurzach: «Meine Lippen waren klumpig und hatten eine seltsame Form»

«Ich habe mir die Lippen in einem Kosmetikstudio aufspritzen lassen. Die Behandlung war sehr schmerzhaft und das obwohl die Kosmetikerin eine Betäubungscreme benutzt hatte. Eine Ärztin oder ein Arzt war nicht im Raum. Was mir genau gespritzt wurde, weiss ich bis heute nicht. Nach dem Eingriff waren meine Lippen aber extrem klumpig und hatten eine seltsame Form. Mittlerweile habe ich den Filler bei einer Ärztin auflösen lassen. Die Behandlung war sehr aufwendig und schmerzhaft.»

R.* (25) aus Spreitenbach: «Es hat überhaupt nicht schön ausgesehen»

N.* (30) aus Zürich: «Ich konnte kaum in den Spiegel schauen»

«Ich wollte mir meine Lippen aufspritzen lassen und habe mich dafür an ein Kosmetikstudio gewendet. Die Kosmetikerin wirkte bei der Beratung sehr professionell. Das war wohl ein Fehler, denn nach dem Eingriff waren meine Lippen völlig ruiniert. Es sah einfach nur schrecklich aus, ich konnte kaum in den Spiegel schauen. Hinzu kamen eine bakterielle Infektion und eine bleibende Gewebeschädigung. Die Filler musste ich chirurgisch entfernen lassen. Nun habe ich eine Narbe an der Lippe. Ich schaue auch heute noch ungern in den Spiegel, weil mich die Narbe an diese schlimme Erfahrung erinnert.»



*Name der Redaktion bekannt