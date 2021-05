R. S. (57) in Killwangen AG erstochen - «Ich führte ein Doppelleben, aber ich bin kein Mörder»

Der Beschuldigte gab vor Prozessbeginn ein kurzes Statement ab.

Darum gehts Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Killwangen muss sich ab Montag ein 43-jähriger Mann vor dem Bezirksgericht Baden verantworten.

Der Beschuldigte ist nicht geständig.

Es handelt sich um einen reinen Indizienprozess.

Kurz vor Prozessbeginn in Baden g ab der Beschuldigte (43) ein kurzes Statement ab. «Ich habe herausgefunden, was du mir angetan hast und dass du meine ganze Familie blamiert hast», sagt e er, als er von den Polizisten in Hand- und Fussfesseln ins Gebäude geführt wird. Was er damit meint e , ist nicht klar. Fakt ist, dass ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, im Mai 2019 dem Montenegriner R. S.* (57) mit dem Auto von Schlieren nach Killwangen gefolgt zu sein. Nach einer verbalen Auseinandersetzung vor dessen Haus soll er mehrmals mit einem Messer auf R. S. eingestochen haben. Laut Angehörigen hatte sich R. S. noch blutend in die Wohnung geschleppt. Er verstarb später im Spital.

Im Oktober 2019 wurde der Beschuldigte verhaftet. Es handelt sich um den Ehemann der Nichte von R. S. Die beiden Familien hätten seit Jahren kein gutes Verhältnis gehabt, heisst es in der Anklageschrift. Weil der 43-Jährige pornografische Bildaufnahmen besessen haben soll, lautet die Anklage neben Mord auch auf Pornografie.

Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, wertete die Polizei unter anderem Handydaten aus. Dabei kam raus, dass das Handy des Beschuldigten zum Tatzeitpunkt in dem Gebiet war, in dem auch ein grauer Audi unterwegs war. Videoaufnahmen von Tankstellen und Bussen hatten gezeigt, dass sich ein grauer Audi zur Tatzeit am Tatort befand. Der 43-Jährige besass zu diesem Zeitpunkt einen solchen Audi.

Beschuldigter gibt an, Doppelleben geführt zu haben

«Ich werde heute beweisen, dass ich damit gar nichts zu tun habe», sagte dagegen der Beschuldigte vor Gericht, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Der Familienvater gibt zu, ein Doppelleben geführt zu haben. Er soll eine Vermittlerin gehabt haben, die ihm regelmässig Frauen besorgte. Diese sei es auch gewesen, die in der Tatnacht mit seinem Handy und Auto unterwegs war. Sie habe Zigaretten und Prosecco für ihn geholt. Er sei zum Tatzeitpunkt in seinem Schrebergarten gewesen.

Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 17 Jahren, eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen und eine Busse von 300 Franken. Die Verhandlung ist auf drei Tage angesetzt. Am Montag wurden Sachverständige und der Beschuldigte befragt. Am Dienstag folgen die Plädoyers der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Das Urteil wird am Mittwoch erwartet.

1 / 5 Der 57-jährige Montenegriner R. S. wurde am 5. Mai 2019 Opfer eines Tötungsdelikts. Facebook Vor diesem Haus wurde der 57-jährige Montenegriner getötet. 20 Minuten Der 57-Jährige wurde vor der Garage eines Mehrfamilienhauses angegriffen. 20 Minuten

Angehörige hatten R. S. als eine ruhige, hilfsbereite und nette Person beschrieben. Der 57-Jährige habe als Maler gearbeitet und sei selbstständig gewesen. Mit seiner Frau und den Kindern lebte er schon lange in Killwangen, erzählte ein Cousin. Stunden vor der Tat hatte R. S. noch mit seiner Familie und seinen Freunden ein Fest in Schlieren ZH gefeiert.

*Name der Redaktion bekannt