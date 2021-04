Noch ist es in Lugano ruhig – es werden in der Osterwoche aber viele Touristen erwartet. Bereits hört man viel Schweizerdeutsch in der Stadt.

Während der Bundesrat die Deutschschweizer vor einem Jahr aufforderte, zuhause zu bleiben, ist dieses Jahr alles anders. Alain Berset sagte am Mittwoch, er würde sich davor hüten, der Bevölkerung zu sagen, sie müsse über Ostern zuhause bleiben. «Ich wäre jetzt auch lieber draussen als mit euch hier drin», sagte der Gesundheitsminister an einer Pressekonferenz.

Freie Hotelzimmer gibts im Tessin nur noch wenige, auf Booking waren am Mittwochnachmittag 98 Prozent der Unterkünfte ausgebucht. Die Tourismusorganisation spricht von einer Auslastung von 90 Prozent – und das, obwohl die Gäste aus dem Ausland wegbleiben. Allein in Ascona und Locarno erwartet man 20’000 Übernachtungsgäste. Prophylaktisch haben mehrere Gemeinden, darunter Ascona und Lugano, eine Maskenpflicht im Freien eingeführt.

Während sich die Hoteliers über klingelnde Kassen freuen, sind nicht alle begeistert über die «Invasion» der Touristen aus der Restschweiz. Zu reden gibt in den sozialen Netzwerken etwa, dass die Touristen, so sie Hotelgäste sind, im Restaurant essen dürfen, während die Einheimischen picknicken müssen. Zudem befürchten manche, die Deutschschweizer nähmen es mit den Corona-Regeln zu wenig genau.

«Touristen tragen keine Maske»

Bei einem Spaziergang durch Lugano sei ihm aufgefallen, wie wenige deutschschweizer Touristen eine Maske tragen. «Wir appellieren jetzt wirklich an alle: Bitte tragt in der Öffentlichkeit eure Masken, auch Kinder über zehn Jahren. Sonst befürchte ich, dass sich die Corona-Situation im Tessin zehn bis 14 Tage nach der Pandemie rapide verschlechtern wird.»

«14 Tage nach Ostern droht ein Gemetzel»

Das Problem sei, dass die Deutschschweizer sich weniger gut an die Regeln hielten: «Sie sind hier in den Ferien und verhalten sich anders als zu Hause. Ich hoffe deshalb sehr, dass die Polizei hart durchgreifen, die Touristen sensibilisieren und wenn nötig auch direkt Bussen verteilen wird.»

«Das Tessin freut sich über jeden Touristen – wenn er sich verantwortungsvoll verhält»

Marco Solari, Präsident des Filmfestivals Locarno, sagt zu 20 Minuten: «Die Tessiner Bevölkerung ist enorm gastfreundlich. Das Tessin freut sich über jeden Touristen, der in dieser schwierigen Zeit ins Tessin kommt. Unter einer Bedingung: Die Touristen müssen wissen, dass sie eine Verantwortung haben.» Die Distanzen und die Maskenpflicht, die in den Städten gelte, müssen respektiert werden. Das fordert auch Regierungspräsident Norman Gobbi. «Das Tessin ist nicht der Ballermann.»

Im Tessin habe man grossen Respekt vor dem Virus, sagt Solari, der während der ersten Welle selbst schwer an Covid erkrankte: «Wir haben die Folgen der Pandemie am stärksten gespürt. Wir haben vor einem Jahr erlebt, wie die Leute wie Fliegen starben. Die Zustände in der Lombardei, unserem Nachbarn, haben sich in die Köpfe eingebrannt.» Verhielten sich die Touristen aber verantwortungsvoll, sei er sicher, im August auch das Filmfestival eröffnen zu können.