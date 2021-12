Doktor Sex – «Ich fürchte, die Sexaffären könnten mich erneut traumatisieren!»

Ich wurde in meinem Leben mehrmals in Beziehungen traumatisiert. Zuerst als Kind durch meine Eltern und später als Jugendliche und junge Erwachsene durch mir bekannte und fremde Männer. Nach längerem Ringen mit mir habe ich deshalb mit dem Thema Beziehung abgeschlossen. Für mich ist das ok und ich habe kein Problem damit, allein zu sein. Trotzdem möchte ich meine Lust leben können, einfach ohne mich emotional zu binden. Da ich mich bisher nie sexuell auf einen Mann habe einlassen können, ohne eine Beziehung mit ihm zu haben, weiss ich nicht, wie ich vorgehen soll. Zudem bin ich unsicher, ob unverbindliche Sexabenteuer das Richtige für mich sind. Ich befürchte, dass ich erneut traumatisiert werden könnte. Was rätst du mir?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Charleen



Ist eine Person nicht in der Lage, eine äussere bedrohliche Situation, in der etwas zu viel ist, zu schnell und/oder zu heftig passiert, mittels Kampf oder Flucht zu bewältigen, kann sie in der Erstarrung steckenbleiben. Der Organismus bleibt dann in seiner Tiefenstruktur weiterhin in Alarmbereitschaft.



Da die Reaktionsweisen, Verhaltensmuster, Überzeugungen, Gedanken und Gefühle der betroffenen Person immer noch mit den erschreckenden Erfahrungen der Vergangenheit gekoppelt sind, reagiert sie in der Gegenwart unbewusst immer wieder auf die Bedrohung, die sie in der Vergangenheit erlebte.



Peter A. Levin, der Entwickler von Somatic Experiencing (SE), einem ganzheitlichen Ansatz zur Traumatherapie, beschreibt ein Trauma als « ... innere Zwangsjacke, die eine Person innerlich erstarren lässt und einen erlebten Augenblick in ihrem Gedächtnis einfriert. Es unterdrückt die Entfaltung des Lebens, unterbricht die Verbindung zu uns selbst, zu anderen Menschen, zur Natur und zu unserer geistigen Quelle.»



Ich vermute, dass auch du noch in diesen alten Geschichten gefangen bist. Naheliegender, als dich scheinbar mit der Vergangenheit abzufinden, scheint mir, dich mit der Möglichkeit auseinander zu setzen, das erlittene Trauma therapeutisch aufzuarbeiten.



Hier findest du Therapeut*innen, die Somatic Experiencing praktizieren und hier findest du weitere Infos zum Phänomen Trauma. Ich wünsche dir alles Gute!