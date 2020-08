Savannah von «The Voice Kids UK» «Ich fürchte mich davor, was andere denken»

Eine Schweizerin hat es bei «The Voice Kids UK» ins Halbfinale geschafft. Nun ist sie ausgeschieden. Wir haben mit Savannah Schönenberger (14) über ihre Zeit bei der Castingshow gesprochen.

Sehr! Das Beste daran war, Leute kennen zu lernen, die den gleichen Traum verfolgen wie ich. Ich habe mich schon mein ganzes Leben so gefühlt, als würde ich nicht richtig reinpassen. Dort war das zum ersten Mal nicht so. Ich habe wirklich Freunde fürs Leben kennen gelernt.

Was meine Stimme angeht definitiv. Ich kann jetzt überall singen, ohne mich selbst ständig zu hinterfragen. Unter so vielen Kandidatinnen und Kandidaten so weit gekommen zu sein, hat mir viel Selbstvertrauen gegeben.

Mein grösster Traum wäre es, einen Plattenvertrag zu bekommen und meine eigene Musik herauszubringen. Erstmal habe ich nun vor, mehr Musik-Content auf Instagram zu posten und mir so ein Following aufzubauen. Ich hoffe zudem, in den nächsten zwei Jahren eine Musikschule in England zu besuchen.