USA: «Ich furze!» – Pressedinner von Robert F. Kennedy Jr. artet aus

Der Gastgeber und Kunstkritiker Anthony Haden-Guest gerieten sich in die Haare bei einer Diskussion über den Klimawandel. Dechert soll im Verlaufe der Diskussion einen «lauten und langanhaltenden Furz» losgelassen haben.

Robert F. Kennedy Jr., Neffe von Ex-US-Präsident John F. Kennedy, will 2024 in die Fussstapfen seines Onkels treten.

Der Klatschkolumnist Doug Dechert und Kunstkritiker Anthony Haden-Guest gerieten sich bei einem Pressedinner von Robert F. Kennedy Jr. in die Haare.

Am Dienstagabend lud der Präsidentschaftsanwärter Robert F. Kennedy Jr. zu einem Pressedinner. Er versuchte, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon zu überzeugen, dass er würdig ist, an demselben Schreibtisch im Oval Office Platz zu nehmen, an welchem bereits sein verstorbener Onkel von 1961 bis 1963 sass. Doch die Veranstaltung wurde von einem Zwischenfall unterbrochen, wie «Page Six» berichtet. Ein Wortgefecht zwischen zwei Männern über den Klimawandel war ausgeartet.