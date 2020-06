SRF-Dok

«Ich gah abe» –Luxus-Villa von Sportler (30) erschlägt Mona Vetsch fast

Mehrere Autos, ein Indoor-Golfplatz und ein Kino: In der Dok-Serie «Hin und weg» besuchte SRF-Moderatorin Mona Vetsch die Villa eines Footballspielers. Aus dem Staunen kam sie kaum mehr heraus.

Das Basketballfeld auf dem Vorplatz des gerade einmal 30-jährigen Footballers, der nicht namentlich genannt wurde, war nur der Vorgeschmack. In der Garage traut Vetsch ihren Augen nicht. Als Claudia Diawara die Garage öffnet, blitzen Vetsch verschiedene Luxuskarossen entgegen. «Du, aber das sind alles seine da?», fragt Vetsch erstaunt. Diawara bejaht und fügt an: «Er hat noch mehr Autos. Aber die sind nicht da, jetzt gerade.»

«Angst, dass irgendjemand auf uns schiesst»

Drinnen in der menschenleeren Villa wird es Vetsch fast unheimlich. «Ich habe fast etwas Angst, dass da irgendjemand auf uns schiesst oder sowas», sagt die Moderatorin. Diawara versichert ihr, dass der Kunde über ihre Anwesenheit informiert sei. Wieder ins Staunen kommt Vetsch nicht nur, weil der Köchin in der Villa für das Single-Menü zwei grosse Küchen zur Verfügung stehen: Sämtliche Esswaren sind in der Villa in einem begehbaren Schrank versorgt.