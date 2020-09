Burgeners Rücktritt als Vereinspräsident«Ich gebe den FCB nicht einfach ab»

Die Opposition gegen Bernhard Burgener ist nach drei Jahren mit finanziellen Verlusten, strategischen Fehlern und uneinsichtiger Kommunikation so gross wie nie. Und nicht zuletzt als Reaktion darauf teilte der FC Basel am Dienstag mit, dass Burgener sich an der 126. Generalversammlung vom 9. November nicht mehr zur Wahl als Vereinspräsident stellen wird.

Er will den FCB nicht im Stich lassen

An den allgemeinen Besitzverhältnissen wird sich mit Burgeners Rückzug aber nichts ändern. In seinem Statement hat er klargemacht, dass sein Abgang aus dem Basisverein kein Zeichen dafür sei, dass er sich in absehbarer Zeit auch als Besitzer zurückziehen werde. «Ich habe mehrfach betont, dass ich den FCB in einer solchen Situation mit all den anstehenden sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen sicher nicht im Stich lasse und einfach abgebe», sagt Burgener.