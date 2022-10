FC Zürich: So erklärt Bo Henriksen seine Rote Karte gegen den FC Basel

Über 80 Minuten spielte der FCZ am Donnerstagabend im Klassiker in Unterzahl (0:0) . Dies nach einem Ellbogentreffer von Ivan Santini. Dennoch ergatterte sich der Schweizer Meister vor über 23’000 Fans einen Punkt. Doch nicht nur dieser Umstand gab nach dieser Partie zu reden – auch eine weitere Rote Karte wurde zum grossen Thema. Zürich-Neucoach Bo Henriksen wurde kurz vor dem Pausenpfiff vom Unparteiischen auf die Tribüne geschickt.

Doch was war passiert? Die TV-Bilder brachten keine Auflösung. Klar war, dass Henriksen nach einem Foulspiel an Bledian Krasniqi in Diskussionen mit dem vierten Offiziellen verwickelt war. Der 47-Jährige sagte nach dem Spiel etwas scherzhaft: «Ich bin stolz, dass es immerhin 1,5 Spiele dauerte bis zu meiner ersten Roten Karte.»