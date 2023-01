Community: «Ich gebe maximal zwei Franken Trinkgeld, egal, wie hoch der Betrag ist»

Auch in der Community sorgte dieses Thema für viel Gesprächsstoff. Der Grossteil der Leserinnen und Leser zahlt gerne Trinkgeld, verweist aber auch darauf, dass es eigentlich im Preis inkludiert sei.

Eine Mitarbeiterin eines Restaurants in Davos hat für Furore gesorgt: Gäste hätten für 400 Franken gegessen und kein Trinkgeld dagelassen.

«Machen Sie bitte xy daraus» – soll man den Satz beim Bezahlen in Restaurants oder Clubs sagen oder nicht? Seit die Mitarbeiterin eines Davoser Restaurants beklagt hat, dass Gäste bei einer Rechnung in Höhe von 400 Franken kein Trinkgeld gegeben haben, sorgt diese für viele Diskussionen – auch unter der 20-Minuten-Community. Der Grossteil der Leserinnen und Leser gibt zwar Trinkgeld, möchte sich aber nicht vorschreiben lassen, wie viel. Viele weisen darauf hin, dass in der Schweiz das Trinkgeld im Gastgewerbe im Jahr 1974 abgeschafft wurde.