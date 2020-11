Quarantäneregeln«Ich gehe mit dem Hund, basta! Ich lasse mir nichts vorschreiben»

1 / 7 Dieser Post, in dem eine Hundehalterin die Quarantänereglung als «Verhältnisblödsinn» kritisiert, hat eine kontroverse Debatte auf Facebook ausgelöst. Screenshot Facebook Dass sie unter konsequenter Auslegung der Quarantänereglung nicht mehr selbst mit dem Hund vor die Tür dürfen, können viele nicht nachvollziehen. Screenshot Facebook Im Freien und mit Maske könne man problemlos Abstände einhalten und stelle damit kaum eine Gefahr dar, argumentieren viele. Screenshot Facebook

Darum gehts Hundehalter fürchten sich besonders vor Quarantäne und kritisieren die geltenden Regeln.

Nach geltenden Regeln müssten gesunde Drittpersonen die Hundebetreuung übernehmen.

Das Tierheim beider Basel spürt bereits einer stärkere Nachfrage für Betreuungsplätze.

In der Schweiz waren am Mittwoch gemäss Zahlen des BAG neben den 35’424 Isolierten 35’570 Personen in Quarantäne, weil sie Kontakt mit Corona-Infizierten hatten. Die Massnahme stellt die meisten Menschen vor Herausforderungen, doch besonders Hundehalter haben damit zu kämpfen. Mit einem Hund muss man Spazieren gehen, sonst handelt man entgegen der artgerechten Haltung. Ist man in Quarantäne und kann das Tier sonst niemandem anvertrauen, riskiert man eine Busse von bis zu 10’000 Franken.

In dieser schwierigen Lage gehen die Emotionen entsprechend hoch. «Ich gehe mit dem Hund, basta. Lasse mir nichts vorschreiben. Der Hund muss raus», schreibt etwa eine Hundehalterin auf Facebook. Eine andere versucht sich an die Bestimmungen zu halten, stösst aber auf Probleme: «Ich musste in Quarantäne. Ich hatte zwar eine Hundesitterin und eine Bekannte, die mit dem Hund laufen gingen, aber halt nicht jeden Tag», schreibt sie. Eine weitere Halterin schildert ihre Situation so: «Ich habe vier Hunde, einer davon ist ein Listenhund und darf nicht mit anderen raus. Ich bräuchte also achtmal täglich jemanden.»

Das empfiehlt das Veterinäramt des Bundes Was mache ich mit meinem Hund, wenn ich mich in Quarantäne oder Isolation befinde? Hunde aus einem Quarantäne- oder Isolationshaushalt sollen durch gesunde Drittpersonen, die weder isoliert sind noch sich in Quarantäne befinden, nur angeleint an die frische Luft geführt werden, damit sie ihre Bedürfnisse erledigen können. Dabei sind Kontakte mit anderen Menschen und Tieren sowie die Teilnahme an Hundeveranstaltungen (z.B. Hundeschule) zu vermeiden. Vor der Übergabe des Hundes an eine Drittperson und nach der Rückgabe des Hundes sollten sich (die möglicherweise) infizierten Tierhaltenden gründlich die Hände waschen und die übrigen empfohlenen Hygienemassnahmen einhalten (Abstand usw.). Für die Übergabe soll der Haushalt der erkrankten Person nicht betreten werden, und die Drittperson soll eine eigene Leine verwenden. Dabei geht es primär um die Vermeidung einer Ansteckung zwischen den Personen.

Unterschiedliche Handhabe in den Kantonen

Grundsätzlich gelten die Bestimmungen des Bundes, die von den Kantonen zwar verschärft, aber nicht aufgeweicht werden dürfen. Dennoch gehen nicht alle Kantone gleich mit der Abwägung der Rechtsgüter um. Der Kanton Basel-Stadt zum Beispiel verweist auf die Definition der Quarantäne: «Mit der Aussage, dass das Haus oder die Wohnung nicht verlassen werden darf, ist auch der Hundespaziergang gemeint», sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements auf Anfrage. Es werde empfohlen, den Hund von einer Drittperson ausführen zu lassen.

Der Kanton Baselland lässt hingegen eine Option offen. Zwar werde bei Widerhandlung gegen die Quarantäne gegen Hundehalter gleich vorgegangen wie gegen alle anderen auch. Jedoch könne man beim kantonsärztlichen Dienst eine Ausnahmebewilligung anfordern, «wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind», wie Rolf Wirz, Sprecher der Gesundheitsdirektion, erklärt. Ungeachtet des Wohnorts ist es ratsam, sich zuerst über die Sachlage zu informieren.

Tierheim spürt stärkere Nachfrage

«Viele Tierhalter sind extrem unsicher», bestätigt Beatrice Kirn, Geschäftsleiterin der Stiftung TBB Schweiz. Weil oft ganze Haushalte in Quarantäne müssten, sei die Anzahl der Anfragen für Betreuung von Haustieren gestiegen. Da es aber weniger Ferien-bedingte Anfragen gebe, sei es derzeit noch möglich, die Corona-bedingten Betreuungen aufzufangen. Im Zweifelsfall empfiehlt sie, das Tier in Obhut zu geben. Denn den Hund einfach in den Garten zu lassen, reiche nicht: «Wenn man nicht mindestens zweimal am Tag laufen geht, ist das tierschutzrelevant», warnt sie.

«Die Betreuung durch Personen im Umfeld ist nicht immer einfach», so Kirn weiter. Schon bei der Übergabe ergäben sich Schwierigkeiten. Zudem hätten alleinstehende, vor allem ältere, Personen, nicht immer die nötigen Kontakte. Und selbst wenn sich eine Person finden lasse, sei nicht gewährleistet, dass sie das Tier richtig führen könne. «Man kann nicht ein Kind mit einem 40-Kilo-Hund rausschicken», illustriert Kirn an einem negativen Beispiel.