Ruheliebende 20.08.2020, 09:55

Ich leide nicht an Autismus und bin kerngesund, aber in gewissen Kleiderläden halte ich es auch nicht aus, weil da die Musik etwa so laut ist wie in einer Disco! Ich denke dabei immer an die armen Verkäuferinnen, die den ganzen Tag in diesem Lärm arbeiten müssen. Wenn in den Lebensmittelläden eine Stille Stunde eingeführt wird, freue ich mich für die betroffenen, aber auch ich würde diese Stille Stunde nutzen. Freue mich schon jetzt darauf in Ruhe einzukaufen ohne Lärm.