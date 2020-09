Leonie Ketz ist 27 Jahre alt und hatte im Mai einen schweren Velounfall. Dabei verlor sie ein Bein. Nun fordert sie sichere Velowege in der Stadt Zürich.

Velounfall in Zürich : «Ich geriet unter den Lastwagen und wurde überrollt»

1 / 5 Leonie Ketz hat bei einem Unfall mit dem Velo ein Bein verloren. Der Unfall passierte auf der Stauffacherstrasse: Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie los. Auch ein Lastwagen fuhr los. Er bog nach rechts ab. Ketz geriet unter den Lastwagen.

Darum gehts Die Zürcherin Leonie Ketz wurde am 4. Mai von einem Lastwagen überrollt.

Ihr musste ein Bein amputiert werden. Nun ist sie in Reha.

Der 27-Jährigen ist es wichtig, sich für sichere Velowege in der Stadt einzusetzen.

Der 4. Mai hatte für Leonie Ketz aus Zürich wie ein gewöhnlicher Tag begonnen. Die 27-Jährige arbeitete damals als Pflegefachfrau für die Spitex. «Ich war immer mit dem Velo unterwegs, weil ich so in der Stadt mobiler war.» Kurz vor Feierabend stand sie beim Lichtsignal an der Ecke Seebahnstrasse und Stauffacherstrasse. «Links neben mir war ein Lastwagen. Wir hatten Rot.»

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr Ketz los – der Lastwagen auch: «Ich wollte geradeaus, der Lastwagen hingegen nach rechts.» Das Fatale dabei: «Ich muss mich im toten Winkel befunden haben. Der Chauffeur sah mich nicht. Ich geriet unter den Lastwagen und wurde überrollt.»

Künstliches Koma

An viel kann sich die 27-Jährige nicht mehr erinnern. Sie wisse die Einzelheiten nur aus Erzählungen, wie sie sagt. In kritischem Zustand wurde sie ins Spital eingeliefert und ins künstliche Koma versetzt. Sie hatte zahlreiche Knochenbrüche, ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, einen Schädelbruch sowie Hirnblutungen erlitten.

Es folgten mehrere Operationen. «Mir wurde gesagt, dass sie mich zusammenflicken mussten, weil meine Verletzungen so schwer waren.» Als sie aus dem Koma erwachte, teilte man ihr mit, dass ihr Bein amputiert wurde: «Ich hatte während der Operation einen hämorrhagischen Schock erlitten. Um mein Leben zu retten, mussten sie mein Bein entfernen.»

«Ich hatte Glück im Unglück»

Ihren Lebensmut hat die 27-Jährige nicht verloren: «Ich hatte Glück im Unglück. Dass ich noch am Leben bin, habe ich ganz vielen Schutzengeln zu verdanken.» Dankbar ist sie auch ihrem Umfeld, das immer an ihrer Seite war: «Ohne meine Familie und Freunde hätte ich das nicht geschafft. Sie sind mir eine unglaublich grosse Stütze.» Psychisch sei sie deshalb relativ stabil.

Trotzdem habe sich seit dem Unfall vieles verändert. «Ich bin von Sonntag bis Samstag in einer Reha-Klinik. Dort lerne ich wieder laufen.» Dafür hat sie eine Prothese erhalten. Am Wochenende darf sie nach Hause. «Ich wohne seit Jahren mit einer Freundin aus Kindheitstagen zusammen. Sie hilft mir, den Alltag zu meistern.» Der Chauffeur hat sie in der Reha besucht, wie Ketz sagt. «Mir war das sehr wichtig. Ich wollte ihm sagen, dass ich ihm überhaupt keine Schuld gebe.»

Velorouten-Initiative 50 Kilometer Veloschnellstrassen in der Stadt Zürich innerhalb von zehn Jahren – darum geht es bei der Initiative «Sichere ­Velorouten für Zürich». Über diese stimmen die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher am Sonntag ab. Die Velofahrer sollen auf den Routen Vortritt haben. Zudem sollen die Routen autofrei sein. Ausnahmen gibt es etwa für Anwohnende, Gewerbe und Blaulichtorganisationen. Stadt- und Gemeinderat unterstützen die Initiative. Die FDP hatte im Gemeinderat einen Gegenvorschlag vorbereitet, der aber abgelehnt wurde. In den vergangenen Jahren hat nicht nur die Anzahl der Velofahrenden zugenommen, sondern auch die Anzahl Velounfälle. Im Jahr 2019 sind in Zürich 555 Velofahrerinnen und Velofahrer verunfallt und haben Verletzungen erlitten. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2011. Pro: «Mehr Sicherheit – und dadurch weniger Unfälle» Die Befürworter wollen mit den Velo­routen für mehr Sicherheit sorgen und so Velounfälle verhindern. Sie argumentieren unter anderem mit der Zunahme des Veloverkehrs und den massiv steigenden Unfallzahlen. Zudem würden die Velorouten zum Klimaschutz beitragen: Nur wer sich auf dem Velo sicher fühle, nehme statt dem Auto auch mal das Velo. Unter­stützung gibt es von SP, Grünen, GLP, AL und den Organisationen umverkehR, Pro Velo, Greenpeace und VCS Zürich. Contra: «Mehr Raserei mit dem Velo und Gefahren» Die Gegner der Initiative befürchten, dass Velorouten zu mehr Veloraserei führten und so auch zu mehr Unfällen. Die Gefahren für ­Fussgänger – insbe­sondere ältere Personen und Kinder – würden sich durch die schnell fahrenden Velos erhöhen. Zudem sei der Platz in der Stadt zu knapp. Der private und gewerbliche Verkehr werde zusätzlich behindert. FDP und SVP sowie der Stadtzürcher Gewerbeverband sind ­dagegen.

«Es ist schade, dass zuerst ein Unfall passieren musste»

Was ihre Zukunft betrifft, ist vieles noch ungewiss: «Ob ich jemals meinen Beruf als Pflegefachfrau wieder ausüben kann, ist unklar.» Vielleicht müsse sie sich umschulen lassen, sagt die 27-Jährige. «Ich weiss, meine Genesung steht im Moment an erster Stelle. Die Zukunftsängste sind aber dennoch omnipräsent.»