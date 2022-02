Zum Schmunzeln und Weinen – Das sind eure tollsten Liebesbekundungen

Am 14. Februar ist Valentinstag. Aus diesem Grund wollten wir von euch wissen, wann, wie und warum ihr «Ich liebe dich» gesagt habt – oder wann euer* eure Partner*in diese Worte zum ersten Mal in den Mund genommen hat. Die Antworten siehst du in der Bildstrecke – und vielleicht inspiriert es dich, deinem Schwarm endlich die Liebe zu gestehen?