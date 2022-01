Was rätst du ihr? – «Ich glaube, er liebt seine verstorbene Ex noch immer mehr als mich!»

Bea* (32) glaubt, dass ihr Ehemann noch zu sehr an seiner verstorbenen Ex-Frau hängt. (Symbolbild)

«Ich weiss nicht mehr weiter … Ich bin seit einigen Jahren mit meinem Mann verheiratet, doch er spricht noch immer von seiner verstorbenen Ex-Frau. Immer wieder höre ich, wie toll sie war und wie super sie alles gemacht hat. Das macht mich traurig, aber auch eifersüchtig. Ich habe das Gefühl, dass er mich nicht gleich lieben kann und mich immer mit ihr vergleicht. Was kann ich tun?»

Beas Frage an die Community:

*Name geändert

In unserem Format «Ask me Anything» wenden sich Leserinnen und Leser mit ihren Fragen direkt an die 20-Minuten-Community. Denn manchmal braucht man weder eine Therapeutin oder einen Therapeuten noch eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler – sondern nur die Hilfe von Leuten, die die Situation vielleicht aus eigener Erfahrung kennen.