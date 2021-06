Nach der ersten Staffel «Zweipunktnull» - «Ich glaube, LCone sucht noch immer eine Freundin»

In Episode drei spricht Comedienne und Instagrammerin Noelia Berberat über den Druck auf Social Media und wie sie trotzdem gelernt hat, Tiktok zu lieben.

Youtuber und Tiktoker Aditotoro erklärt in Folge zwei das Geheimnis des Tiktok-Algorithmus und werweisst, was er tun würde, wenn es kein Internet gäbe.

Am 18. Januar ging die erste Folge «Zweipunktnull» live. Als Premieren-Gäste lud Podcast-Host Stefan Viliotti die Berner Hitschreiber Lo & Leduc, die über Moshpits, Lieblingsapps und ihre Tiktok-Resistenz philosophierten.

Nach zehn Folgen ging die erste Staffel nun zu Ende (den Überblick gibts in der Bildstrecke).

S either plauderte er im Zweiwochenrhythmus mit Schweizer Persönlichkeiten über Gott und die Welt und das Leben rund um Social Media.

Am 18. Januar startete 20-Minuten-Community-Redaktor Stefan Viliotti mit seinem Podcast «Zweipunktnull» .

« Also vorweg, g rundsätzlich waren a lle Gäste super unterhaltsam» , meint Stefan. Drei Favoriten hat er trotzdem:

Episode #4: Schweizer Rapper sucht Freundin

«Das grösste Highlight der ersten Staffel war für mich Rapper LCone.» Der Podcast-Host setzte damals alle Hebel in Bewegung, um seinen Gast auf die Titelseite von 20 Minuten zu bringen und ihm eine Freundin zu vermitteln. Geklappt habe seines Wissens weder noch. «Gerne bei ihm melden», lacht Stefan.

Episode #5: GNTM und 1066 WhatsApp-Nachrichten

Model und Influencerin Sara Leutenegger gab bei «Zweipunktnull» Einblick in ihre Zeit als Kandidatin bei «Germany’s Next Top Model». Die junge Mutter erklärte Stefan auch, wie sie zu Baby-Bildern auf Insta steht und was passierte, als sie sechs Wochen l a ng a uf ihr Handy verzichtete.