Hochstapler-Syndrom: Life Coach erklärt, was gegen das Impostor Syndrom hilft

Antwort von Life Coach Sandra Lutz:

Das Hochstapler-Syndrom ist keine Diagnose, sondern ein Denkmuster

1. Achte auf deine Sprachwahl

2. Trenne Gefühle von Fakten

3. Schreib deine Leistungen und Erfolge auf

In Momenten, in denen du dich unsicher fühlst und an dir zweifelst, kann es hilfreich sein, eine konkrete Erinnerung an deine Erfolge zur Hand zu haben. Zum Beispiel: Wenn deine Vorgesetzten dich in einem E-Mail loben, in welchem deine hervorragende Arbeit an einem Projekt anerkannt wird, speichere diese Zeilen. So kannst du jederzeit einen Beweis aufrufen, der dich daran erinnert, dass du und deine Arbeit wertvoll sind.