Fast nichts braucht so viel Mut, wie laut zu singen. Und erst recht dann, wenn man der berühmteste Tennisspieler der Welt ist und alle ganz genau hinhören. Doch Roger Federer ist für so was abenteuerlustig genug: In einem neuen Spot des Telekommunikations-Unternehmens Sunrise singt der 39-Jährige den Beatles-Klassiker «With A Little Help From My Friends». Wir haben mit ihm über seine Gesangskünste gesprochen.