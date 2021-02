1 / 4 Die Flucht mit dem Auto endete an einem Bahnbord in Kaiserstuhl AG. 20M-Community Am Mittwoch stand der 33-jährige Sales Manager nach der Raserflucht vor Gericht. 20m/tam Das Gericht verurteilte den Beschuldigten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren. Hochbauamt Kanton Zürich, Mark Röthlisberger

Ein einstündige Verfolgungsjagd im Gebiet Glattfelden und Weiach – darum ging es am Mittwoch bei einem Prozess am Bezirksgericht Bülach. Der 33-jährige Beschuldigte aus dem Zürcher Unterland war der Gefährdung des Lebens sowie weiterer Verkehrsdelikte angeklagt. Der Schweizer, der als Sales Manager eines kleinen Finanzunternehmens tätig ist, stand am 1. November 2017 unter Kokain und flüchtete nach einer Streifkollision mit einem Postauto mit hohem Tempo vor der Polizei.

Am Prozess war der Beschuldigte grundsätzlich geständig, stritt aber den Hauptvorwurf der Gefährdung des Lebens ab. «Bei Gegenverkehr hätte ich den Lastwagen nie überholt», betonte er. Der entgegenkommende Mercedes sei noch nicht auf Höhe des Lastwagens gewesen, wie das in der Anklageschrift steht. Er sei an diesem Morgen immer noch unter dem Einfluss von Kokain gestanden. Der Finanzfachmann war am Abend nach der Arbeit nicht nach Hause zu Frau und Kind gegangen, sondern fuhr die ganze Nacht durch planlos und ohne bewusstes Ziel im Kanton Zürich herum.

«Rund ein Dutzend Linien Kokain»

Der Grund: «Stress pur im Geschäft und Probleme zuhause», wie er sagte. Deshalb habe er schon im Büro eine Linie Kokain geschnupft, rund ein Dutzend weitere Linien folgten in der Nacht. Vor Gericht sagte er, er habe Verfolgungswahn gehabt und geglaubt, Drogenfahnder würden ihn verfolgen. «War das nicht einfach das schlechte Gewissen gewesen?» fragte der Richter. Er machte ihn zudem auf den Widerspruch aufmerksam, dass er die ganze Nacht durch Kokain konsumiert habe, obwohl er sich doch von der Polizei verfolgt fühlte.

Der Beschuldigte sagte, dass er sich nicht mehr genau an die Verfolgungsjagd mit Tempo 145 km/h ausserorts und über 100 km/h innerorts erinnern könne. Er habe am Morgen einfach nur noch nach Hause fahren wollen. Der 33-Jährige zeigte sich reuig: «Ich schäme mich in Grund und Boden für das, was ich getan habe, so etwas wird es nie mehr geben.»

«Auf gut Glück den Lastwagen überholt»

Staatsanwalt Jürg Boll verlangte eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren. Die Anklage basiere auf der Auswertung des Videofilms, gedreht aus dem nachfolgenden Polizeiauto. Boll: «Das Überholmanöver war halsbrecherisch und lebensgefährlich.» Der Beschuldigte sei bis auf drei Meter an den mit 80 km/h fahrenden Lastwagen herangefahren und habe dann auf gut Glück den Laster überholt. «Nur weil der entgegenkommende Lenker brüsk nach rechts ausgewichen ist, war es nicht zur Frontalkollision gekommen.»

Der Anwalt des Beschuldigten forderte einen Freispruch bezüglich Gefährdung des Lebens. Sein Mandant sei für die restlichen Verkehrsdelikte mit einer bedingten Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren zu bestrafen. «Der Strafantrag des Staatsanwaltes ist extrem hoch», sagte der Verteidiger. «Mein Mandant war überzeugt, dass kein Gegenverkehr herrschte.» Es liege am ehesten fahrlässiges Handeln vor. Der Beschuldigte sei vermindert schuldfähig wegen des Drogenkonsums. Der Verteidiger sprach von einer einmaligen Ausnahmesituation. Man dürfe seinen Mandanten mit einer Gefängnisstrafe nicht der Familie entreissen, zumal seine Frau das zweite Kind erwarte.

Ein Jahr muss er absitzen

Das Gericht folgte aber den Argumenten des Staatsanwaltes und verurteilte den Beschuldigten wegen Gefährdung des Lebens und weiteren Verkehrsdelikten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren. Zwei Jahre werden bedingt aufgeschoben, ein Jahr muss der Sales Manager absitzen. Er wird dies vermutlich in Halbgefangenschaft tun können.