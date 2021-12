Sandra Bullock - Posttraumatische Belastungsstörung nach Einbruch in ihre Villa

Zuletzt war die 57-Jährige im Thriller «The Unforgivable» zu sehen. Der Film startete am 24. November 2021 in den Kinos.

In der Sendung «Red Table Talk» von Jada Pinkett Smith (50) gab Hollywood-Star Sandra Bullock eines ihrer seltenen Interviews – und dabei liess sie tief in ihre Seele blicken. So sei die heute 57-Jährige im Jahr 2014 von einem Stalker aufgesucht worden. Der Mann sei ohne Erlaubnis in ihre Villa eingedrungen, während die Schauspielerin daheim war.