Ich date jetzt schon seit längerer Zeit Timon. Schon fast ein halbes Jahr. Timon entspricht eigentlich genau dem, was ich mir unter «Boyfriend-Material» vorstelle. Ein en halbe n Kopf grösser als ich, fürsorglich, emotional stabil, gutherzig. Es hat von Anfang an gepasst zwischen uns. Gleich alt, gleiche Interessen, ähnliche Freunde. Und doch fehlt mir irgendetwas, um mich vollständig auf Timon einzulassen. Hat er mich nicht genug zappeln lassen? Ist mein Interesse geringer, weil ich merke, wie verknallt er in mich ist? Oder verwechsle ich Verliebtheit mit unerfüllter Sehnsucht?

Ich weiss es nicht. Aber wenn Timon beim Baden im See aus dem Wasser auftaucht und durch den Mund «pfffst» ausatmet und mich dabei etwas ansabbert, komme ich ins Stutzen. Oder dieses Geräusch, wenn er beim Weintrinken Luft durch die Schneidezähne saugt, um den Wein in seinen Backentaschen zu «belüften». AHHHH! Ihr seht, ich bin unsicher , was meine Gefühle betrifft. Und diese Unsicherheit ist auch der Grund, weshalb ich Timon nicht an die Hochzeit meiner Schwester mitnehme.

«Der Hochzeitsfotograf war am sympathischsten»

Meine Schwester heiratet in unserer Heimatstadt. Ich werde die Nacht dort verbringen, zusammen mit anderen Hochzeitsgästen , und in der leer stehenden Wohnung meines Onkels übernachten. Als ich nach einer zweistündigen Zugfahrt am Fest eintreffe, bereue ich es sofort, ohne Timon aufzukreuzen. Es gibt nur Pärchen an diesem Fest. Shit! Ich merke, wie ich mich unwohl fühle – und das am wichtigsten Tag im Leben meiner Schwester. Shit. Shit. Ich schlucke meine Unsicherheit mit einem übertrieben dekorierten Welcome-Drink hin unter und umarme ein paar Cousinen in Stöckelschuhen. Im Verlauf des Festes merke ich, wie ich versuche, die Zeit rumzukriegen. Ich werde mit niemandem so richtig warm hier.

Am sympathischsten ist mir der wuschelköpfige Hochzeitsfotograf, der auch ein Freund meiner Schwester ist. Wir zwinkern uns auf munternd zu. Lächeln auch mal. Später im Verlauf des Abends spreche ich ihn auf der Tanzfläche an. «Wer macht eigentlich von dir ein Foto?» Wir schäkern ein bisschen und schiessen ein paar Selfies. Es kribbelt zwischen uns. Wir berühren uns zufällig beim Reden, schauen uns etwas länger in die Augen. Ich erfahre, dass er Lukas heisst. Als Lukas mir erzählt, dass er ebenfalls in der leerstehenden Wohnung meines Onkels übernachten wird, werde ich ganz aufgeregt. «Bist du auch etwas müde?» , fragt er mich. Ohne zu zögern , bejahe ich. An Timon denke ich in dem Moment keinen Augenblick.

«Mein schlechtes Gewissen verschlimmert meinen Kater»

Zu H ause schliesse ich die Tür hinter mir. Lukas küsst mich auf den Nacken. Meine Knie werden weich. Er fasst mich an den Hüften, dreht mich zu sich um und küsst mich auf den Mund. Wir landen im Schlafzimmer meines Onkels. Der Sex mit Lukas ist fantastisch. Danach schlafen wir eng umschlungen ein.

Am nächsten Morgen treffe ich Timon. Mein schlechtes Gewissen verschlimmert meinen Kater. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich emotional oder körperlich beschissener fühle. Als ich Timon von meinem Seitensprung erzähle, wird er ganz ruhig. Ich sehe, wie seine Augen feucht werden , und als er spricht, zittert seine Stimme: «Danke, dass du es mir gesagt hast. Aber warum hast du es gemacht?» Ich will zuerst den Alkohol verantwortlich machen. Dann denke ich kurz daran, wie weich meine Knie bei Lukas wurden.

«An die nächste Hochzeit nehme ich Timon mit – vielleicht gibt es ja einen Dreier»

«Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung mit dir. Ich kann verstehen, wenn du mich nun nicht mehr sehen willst. Aber ich habe gemerkt, dass ich meinen Freiraum benötige.» Wieder langes Schweigen. Dann sagt er: «Ich möchte nicht, dass du dich meinetwegen eingeschränkt fühlst.» Nach langer Diskussion einigen Timon und ich uns darauf, dass Seitensprünge ihren Platz in unserem Arrangement haben.

Als ich Bruce und Ella die ganze Geschichte erzähle, kommen unterschiedliche Reaktionen. «Du hättest Schluss machen sollen. Es ist doch klar, dass Timon zu verliebt in dich ist, um sich von dir zu trennen», meint Ella. Bruce sieht das entspannter. «Jetzt hast du eine Beziehung und kannst trotzdem rumvögeln. Nice! Und Timon ist alt genug, um selbst zu entscheiden, ob das für ihn passt.» Ich bin unschlüssig, wie sehr die Situation für Timon stimmt, und ob er tatsächlich noch selbst entscheiden kann. An die nächste Hochzeit nehme ich ihn mit. Vielleicht gibts ja einen Dreier.