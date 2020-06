Online-Abzocke

«Ich habe 1880 Franken an Airbnb-Betrüger verloren»

Jamina Wey (18) ist bei der Wohnungssuche auf ein gefälschtes Immobilien-Inserat reingefallen. Obwohl die Masche nicht neu sei, passiere vielen das Gleiche, sagt Chantal Billaud von der Kriminalprävention.

Das Inserat ist Jamina Wey gleich aufgefallen: Eine 1,5-Zimmer-Wohnung für 570 Franken mitten in Winterthur. «Damit wäre sie für mich als Studentin genau im Budget gelegen.» Die Frau, die das Inserat ausgeschrieben hatte, habe ihre gesagt, dass sie die Wohnung für ihre Tochter gekauft hatte, die selbst einst in Winterthur studierte.

«Sie wirkte sehr vertrauenswürdig auf mich»

Was sich jedoch erst später herausstellte: Der Link war gefälscht, die Wohnung gibt es so nicht. «Die Website sah jedoch so aus wie die von Airbnb und ich erhielt eine Zahlungsbestätigung. An einen möglichen Betrug dachte ich damals gar nicht», sagt Wey. Schliesslich hatte sie via Telefon und Whatsapp intensiven Kontakt mit der angeblichen Vermieterin. «Sie wirkte sehr vertrauenswürdig auf mich», so Wey.