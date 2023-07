Coldplay Konzert: Konzertbesucherin wurde vor Toitoi-WCs gesetzt

Einige Konzertbesucherinnen und -besucher, darunter auch H. (30), bekamen am Coldplay-Konzert am Sonntag neue Sitzplätze zugewiesen.

Das ist passiert

Am Tag des Konzerts bekamen H. und ihre Freunde kurzerhand ein anderes Ticket in die Hand gedrückt: «Uns waren neue Plätze zugewiesen worden. Den Grund dafür nannte man uns nicht, dennoch dachten wir uns nichts weiter dabei.» Die Ernüchterung folgte dann aber kurze Zeit später: «Man hatte uns direkt vor drei Reihen Toi-Toi-WCs gesetzt.» Von ihrem Sitzplatz aus sah die 30-Jährige nun auf einen mit einem schwarzen Tuch abgedeckten Kasten anstatt auf die Bühne, wo Coldplay spielte. Also blieb H. nichts anderes übrig, als sich zu den Stehplätzen ganz hinten zu begeben. «Hätte ich gewusst, dass ich für fast 200 Franken diese Sicht bekommen würde, hätte ich mir ebenso gut ein Stehplatz-Ticket für 159 Franken kaufen können», sagt die 30-Jährige. enttäuscht. «Wir erklärten dem Personal unsere Lage und baten um andere Sitzplätze, doch das Konzert war ausverkauft.»