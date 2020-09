Blake in Kenosha angeschossen : «Ich habe 24 Stunden am Tag Schmerzen»

Mehrfach hatte ein US-Polizist dem Schwarzen Jacob Blake in den Rücken geschossen. Jetzt meldet er sich aus dem Spital.

Darum gehts Jacob Blake, der vor zwei Wochen von der Polizei angeschossen wurde, meldet sich aus dem Spital.

Er habe 24 Stunden am Tag schmerzen, schildert der 29-Jährige.

Die Videobotschaft wurde auf Twitter bereits tausendfach angeklickt.

Der 29-jährige Afroamerikaner Jacob Blake, der schwer verletzt im Spital liegt, beschreibt in einer Videobotschaft seine Höllenqualen. Er habe 24 Stunden am Tag Schmerzen, selbst das Atmen tue ihm weh. Der Familienvater wurde am 23. August von sieben Kugeln aus nächster Nähe getroffen und wird deswegen vermutlich den Rest seines Lebens von der Hüfte abwärts gelähmt sein.

Das Video, in dem er sein Leiden beschreibt, wurde von Blakes Anwalt auf Twitter veröffentlicht und bereits tausendfach angesehen. «Dein Leben, und nicht nur dein Leben, auch deine Beine, die dich jeden Tag vorwärtsbringen, können dir einfach so genommen werden», so Blake. «Bitte, ich sage es euch da draussen, ändert euer Leben. Wir können zusammenhalten, ein bisschen Geld verdienen und es für uns alle ein wenig einfacher machen.»

Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt

Die Polizei hatte Blake vor rund zwei Wochen in der Stadt Kenosha im US-Bundestaat Wisconsin mehrfach in den Rücken geschossen, als er in seinen SUV steigen wollte. Seine Kinder im Alter von 3, 5 und 8 Jahren befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Auto.