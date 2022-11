Body Positivity: «Ich habe abgenommen und wurde dann von der Bewegung angegriffen»

1 / 7 Der Body-Positivity-Trend erhitzt die Gemüter: In einer ZDF-Debatte kam es zur hitzigen Diskussion, als der Aspekt der Gesundheit zur Sprache kam. Pexels Kevin (33) war früher Übergewichtig: «Drei Jahre später mit 80 Kilogramm und fünf- bis sechsmal die Woche Sport kann ich sagen, dass ich damals unglücklich war und nie mehr dorthin zurück möchte.» (Symbolbild) Unsplash «Body Positivity ist wichtig und kann sicherlich den Menschen aufzeigen, dass man nicht ein Sixpack oder den klassischen, flachen Bauch haben muss», sagt Kevin. Pexels

Darum gehts In einer ZDF-Debatte zum Thema Body Positivity entbrannte eine hitzige Diskussion.

Auch die 20-Minuten-Community hat Erfahrungen mit dem Trend gemacht.

Drei Leserinnen und Leser schildern ihre Erlebnisse und Meinungen.

Eine Debatte über Body Positivity zeigte jüngst auf ZDF, wie sehr das Thema die Gemüter erregen kann. Sechs Teilnehmende diskutierten über Schönheitsideale, Repräsentation, den Hashtag «Body Positivity» und wer diesen verwenden darf. Ein anwesender Arzt wandte ein, dass bei Übergewicht Vorsicht geboten sei – gesund wäre das weder für den Körper, noch für die Psyche. Dafür wurde er von den anderen Teilnehmenden hart angegangen.

Auch die 20-Minuten-Community hat Erfahrungen mit der Body-Positivity-Bewegung gemacht – gute sowie negative. Das sind ihre Erlebnisse:

Kevin (33), aus Bern

«Für mich ist Body Positivity meistens ein Selbstschutz für Übergewichtige. Ich selbst fühlte mich mit 120 Kilogramm und null Sport wohl in meinem Körper. Das dachte ich zumindest: Drei Jahre später mit 80 Kilogramm und fünf- bis sechsmal die Woche Sport kann ich sagen, dass ich damals unglücklich war und ich nie mehr dorthin zurück möchte. Damals habe ich mir alles schön geredet, mein Übergewicht stellte für mich kein Problem dar.»

«Im Nachhinein ist mir klar, dass das nicht stimmt. Ich überlegte mir, ob ich mit meinem Übergewicht auf die Achterbahn im Europapark passe oder ob ich mir nicht lieber Kleider auf Zalando bestelle, statt in den Laden zu gehen. Man will mit dem Übergewicht nicht konfrontiert werden. Body Positivity ist wichtig und kann sicherlich den Menschen aufzeigen, dass man nicht ein Sixpack oder den klassischen, flachen Bauch haben muss und auch beispielsweise die Belichtung den Körper ganz anders aussehen lassen kann. Aber wenn man nicht wahrhaben will, dass Übergewicht ungesund ist, ist das schon sehr problematisch.»

Jessy (29), aus Pfäffikon (SZ)

«Ich habe selber starkes Übergewicht und bereits eine Magenbypass-Operation mit Teilerfolg hinter mir. Mein Lipo-Lymphödem macht ein schlankeres Aussehen nicht einfacher. Body Positivity hat mir geholfen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Mein Gewicht kann ich nicht von heute auf morgen halbieren, meine Beine sehen nun mal aus wie Baumstämme. Nachdem ich jahrelang versucht habe, mein Übergewicht hinter Kleidern zu verstecken, habe ich heute den Mut, das anzuziehen, was ich möchte. Egal, ob bauchfrei, Bikini oder kurze Kleidung.»

«Mir ist aber bewusst, dass mein Übergewicht krank macht und tödlich sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass die betroffenen Personen in der ZDF-Debatte schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht haben und dadurch schon negativ eingestellt sind. Auch ich habe erst seit vier Jahren eine super Hausärztin, die mich und meine Sorgen ernst nimmt und diese nicht direkt mit ‹Das kommt vom Übergewicht› abstempelt. Dem Arzt in der ZDF-Debatte gebe ich aber in jedem Punkt recht, denn das hat er auch. Body Positivity wird auf alle Fälle von einigen als Ausrede benutzt.»

Manuela (31), aus Zürich

«Leider ist es mit Body Positivity wie bei vielem anderen: Eine gute Idee, die durch radikales Gedankengut unbrauchbar wird. Ich habe sehr viel Gewicht verloren und bin von 132 Kilogramm auf 71 Kilogramm runter. Nachdem ich meinen Erfolg auf Social Media geteilt hatte, wurde ich von Leuten aus der Body-Positivity-Bewegung angegriffen – es sei ‹Body Shaming›, dass ich meinen Gewichtsverlust so feiere.»

«Ich finde, jeder darf sich schön finden – egal, ob dick, dünn, gross, klein, mit Narben oder sichtbaren Krankheiten oder Geburtsgebrechen. Jeder soll sich in seiner Haut wohl fühlen dürfen. Jedoch muss man sich bewusst sein, wie sich der eigene Lebensstil auf den Körper auswirkt und welche Konsequenzen das hat. Übergewichtige sollen und dürfen sich schön fühlen. Es soll auch möglich sein, sich in Übergrössen modisch zu kleiden – da stimme ich der Body-Positivity-Community vollkommen zu. Jedoch muss sich jede und jeder bewusst sein, was es für Auswirkungen auf den eigenen Körper hat. Dazu gehört nun mal, auf einen Arzt zu hören.»

